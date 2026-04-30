Säkra din verksamhet med Exobe – och ta del av vårt förmånliga erbjudande

Erbjudande på 419 kr/mån i 12 månader för nya kunder. Lär dig hur NIS2-direktivet påverkar ledningens ansvar och hur Exobe kan hjälpa din organisation att integrera säkerhet i styrningen.

Erbjudande t är tillgängligt för nya kunder och innebär en fast månadsavgift på endast 419 kronor, vilket är en rabatt på 30% jämfört med ordinarie pris på 599 kronor per månad.

NIS2-direktivet från EU förtydligar det befintliga ansvaret som vilar på ledningen inom organisationer.

Säkerhetsfrågor kan inte längre betraktas som isolerade områden utanför den normala verksamhetsstyrningen. Istället måste säkerhet integreras som en central del av hur verksamheten leds, prioriteras och organiseras. Ledningen har ett tydligt ansvar för att etablera en robust struktur, effektiv styrning och den faktiska förmågan att hantera hot mot verksamhetens kontinuitet. Även om uppgifter kan delegeras, kvarstår ansvaret hos ledningen.

Många organisationer har investerat i säkerhetsåtgärder, uppdaterat policyer, implementerat tekniska lösningar och genomfört utbildningsprogram. Trots dessa insatser kvarstår en osäkerhet, inte nödvändigtvis kring vad som har gjorts, utan snarare om dessa åtgärder är sammanhängande och fungerar i praktiken. Frågan är om ansvarsfördelningen är tydlig och fungerar när situationen kräver det, och om beslutsvägarna är effektiva under tidspress. Denna kvarstående osäkerhet är en viktig signal som bör tas på allvar.

Den indikerar sällan brist på aktivitet, utan snarare brist på en sammanhängande struktur. Säkerhetsarbetet kan vara omfattande, men det är inte tillräckligt om det inte är fullständigt integrerat i ledningens styrningsprocesser. En vanlig missuppfattning är vad som faktiskt förväntas av ledningen. Det handlar inte om att förstå alla tekniska detaljer eller varje aspekt av ett regelverk, utan om att säkerställa att organisationen har en struktur som möjliggör effektiv säkerhetsstyrning.

Detta innebär att ansvaret inte bara ska vara uttalat, utan också fungera i praktiken när det sätts på prov. Strukturen måste vara dokumenterad och fungera i verkligheten, särskilt när snabba beslut måste fattas. Många organisationer försöker öka kontrollen genom att lägga till fler kontroller, rapporter och initiativ. Men kontroll uppnås inte genom kvantitet, utan genom en fungerande koppling mellan ansvar, struktur och beslut.

Har ledningsgruppen aktivt diskuterat de frågor som ansvaret kräver och integrerat dem i den löpande styrningen? Kontroll uppstår när ansvar, struktur, förmåga och uppföljning är sammanhängande över tid och konsekvent stöds av ledningen. När ledningen inte bara har förstått sitt ansvar, utan också har skapat de förutsättningar som krävs för att det ska kunna uppfyllas inom organisationen, kan säkerhet övergå från att vara ett område man arbetar med till att vara en integrerad del av verksamheten.

För många ledningsgrupper innebär detta en insikt: frågan handlar inte längre om vikten av säkerhet, utan om hur ledningen säkerställer att ansvar, struktur och beslutsvägar faktiskt håller när de testas – och fortsätter att göra det över tid. Exobe erbjuder stöd till organisationer för att navigera i en komplex tid präglad av AI, teknik och samarbete, och betonar att verktyg inte är tillräckligt. Vi kombinerar teknisk expertis med förtroende och omdöme.

Vi har blivit utnämnda till Microsoft-partner: Modern Work 2023, Compliance 2022 och Modern Work 2021, samt Microsoft Solutions Partner inom områdena Modern Work, Security, Digital & App Innovation och Infrastructure.





Erbjudanden IT-Säkerhet NIS2 Ledningsansvar Exobe AI Microsoft Partner Säkerhetsstruktur Digital Transformation Cybersecurity Erbjudande

