Salladsmannen från New York om virala klippet: Jag var inte rädd

En man uppmärksammades under skjutningen på Washington Hilton för att han lugnt fortsatte äta sin sallad. Han förklarar nu varför han inte sökte skydd.

En man har blivit viral på sociala medier efter att ha fortsatt äta sin sallad under en skjutning på Washington Hilton under White House Correspondents’ Dinner i lördags kväll.

Händelsen, som involverade 31-årige Cole Allen som avlossade skott, utlöste panik bland de cirka 2 600 gästerna, inklusive president Donald Trump och flera framstående politiker. Människor sökte skydd under bord och kastade sig på golvet medan säkerhetspersonal ingrep. Men mitt i kaoset satt Michael Glantz, en talangscout från New York, lugnt kvar vid sin plats och fortsatte avnjuta sin ärt- och burratasallad. Videor och bilder från händelsen har spridits snabbt, och Glantz har blivit ett internetfenomen, känd som ”salladsmannen”.

Glantz har själv kommenterat händelsen i intervjuer med bland annat New York Times. Han förklarar att han inte kände sig rädd, då han är van vid sirener och liknande händelser från sitt liv i New York. Han beskriver hur Secret Service-agenter kastade sig över bord och stolar, och att han istället valde att observera situationen. Han betonar att han inte sökte skydd på golvet av flera anledningar.

För det första har han ryggproblem och skulle ha behövt hjälp för att resa sig upp igen. För det andra är han mycket noga med hygien och ville inte smutsa ner sin nya smoking på Hiltons golv. Han beskriver sig själv som en ”hygienfreak” och anser att det var otänkbart att sätta sig på golvet.

Glantz har även interagerat med användare på sociala medier, och korrigerat en som trodde att han åt potatismos – han bekräftade att det faktiskt var burrata. Han beskriver kvällen som ”en riktig kväll” och säger att han egentligen inte var sugen på maten, men valde att äta lite sallad ändå. Skjutningen skedde i en lokal intill bankettsalen där gästerna precis hade serverats en förrätt.

Händelseförloppet har dokumenterats från alla möjliga vinklar av de många journalister som närvarade vid White House Correspondents’ Dinner. Efter att de mest akuta frågorna kring skjutningen hade besvarats, riktades uppmärksamheten mot Glantz och hans ovanliga reaktion. Hans lugna beteende och fortsatta måltid har väckt både fascination och förvåning. Glantz har blivit hyllad för sin nonchalans och pragmatism, och hans historia har spridits över hela världen.

Han representerar en unik reaktion på en stressig situation, och har blivit en symbol för att behålla lugnet i kaos. Hans kommentarer om sin bakgrund i New York och sin oro för hygienen har bidragit till att förklara hans beteende och gjort honom ännu mer populär på sociala medier. Denna händelse illustrerar hur snabbt en person kan bli viral och hur sociala medier kan förstärka och sprida en unik historia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kravet efter skotten: Måste få bygga balsalenJag är reporter på nyhetsdesken. Jag skriver om brott, olyckor, krig, politik, människoöden – allt möjligt egentligen – i Sverige och utomlands. Jag började på Expressen 2017 och har varit reporter och redaktör på flera olika avdelningar. Innan jag kom hit jobbade jag som lokalredaktör för NSD i Kiruna.

Read more »

”Love is blind”-Fabians tuffa tid: ”Extrem ångest”Jag är reporter på nöjesredaktionen där jag jobbar kvällsskift. I mitt jobb intervjuar jag kändisar och tv-personligheter och skriver nöjesartiklar samt gör videor. Ett roligt jobb var när jag bevakade Pernilla Wahlgrens bröllop i Marbella! Jag började som sommarvikarie på Expressens breakingdesk 2023.

Read more »

Trumps ord om skytten: ”Han hatar kristna”Jag är reporter på nyhetsdesken. Jag skriver om brott, olyckor, krig, politik, människoöden – allt möjligt egentligen – i Sverige och utomlands. Jag började på Expressen 2017 och har varit reporter och redaktör på flera olika avdelningar. Innan jag kom hit jobbade jag som lokalredaktör för NSD i Kiruna.

Read more »

SR-korren om dramat i natt: ”Obehagligt”Jag är reporter på nyhetsdesken. Jag skriver om brott, olyckor, krig, politik, människoöden – allt möjligt egentligen – i Sverige och utomlands. Jag började på Expressen 2017 och har varit reporter och redaktör på flera olika avdelningar. Innan jag kom hit jobbade jag som lokalredaktör för NSD i Kiruna.

Read more »

Äldreomsorg på teckenspråk – långt ifrån självklart idag– Jag har betalat skatt i hela mitt liv, och jag får ingenting tillbaka, jag får inte den vård jag behöver, säger en bedrövad Zinita Carlsson i Jönköping.

Read more »

Jag oroar mig för så mycket – hur kan jag sluta göra det?Frågespalt: Så kan man hantera oron när den blir jobbig.

Read more »