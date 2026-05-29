Sam Hallam gör sorti efter VM-förlusten - Grönborg tar över Tre Kronor

Sam Hallam avslutar sin tid som förbundskapten för Tre Kronor efter kvartsfinalförlusten mot Schweiz i VM. Han erkänner att resultaten inte blev som önskat, men känner stolthet över uppdraget. Samtidigt presenteras Rikard Grönborg som ny förbundskapten.

Sam Hallam lämnar sitt uppdrag som förbundskapten för Tre Kronor efter en kvartsfinalförlust mot Schweiz i årets VM i Zürich. Matchen slutade 1-3 och innebar slutet för Hallams fyraåriga era som svensk förbundskapten.

Trots att han själv inte är helt nöjd med resultaten under sin tid betonar han att uppdraget har varit en otrolig ära.

"Det har varit fantastiskt roligt att representera Sverige och Tre Kronor", säger Hallam som nu fortsätter sin tränarkarriär i schweiziska Genève-Servette. Under Hallams ledning blev det en sjätteplats i VM 2023, en fjärdeplats i VM 2024, en tredjeplats i Four Nations 2025 och en sjundeplats i OS 2026. Han fick kritik för laguttagningar, bland annat att Filip Forsberg petades i OS-turneringen, men flera spelare försvarar honom.

Målvakten Magnus Hellberg säger: "Självklart vet jag att han har fått mycket kritik, men det är vi spelare som ska ta på oss ansvaret för turneringen. Vi borde ha tagit minst två guld.

" Backen Edmonton tillägger: "Tråkigt att vi inte kan avsluta på ett bättre sätt för honom, men man kan inte alltid få som man vill. " Sveriges väg i turneringen präglades av svaga prestationer i gruppspelet, där man förlorade mot Norge och slutade på en fjärdeplats i gruppen. Det ledde till att man ställdes mot ett obesegrat Schweiz i kvartsfinalen. Schweiz, som jagar sitt första VM-guld, hyllades av hemmapubliken i Swiss Life Arena med en allsång som aldrig ville tystna.

För Tre Kronor blev förlusten ett antiklimax efter en turnering där förväntningarna var höga. Hallam själv reflekterar: "I både Prag-VM och Stockholms-VM hade vi lag och en känsla för att det var guldet som gällde. OS var otroligt tajt, vi åker ut i övertid mot ett USA som senare vinner. Marginalerna har inte varit på vår sida.

" Nu gör Rikard Grönborg comeback som förbundskapten för Tre Kronor. Grönborg ledde Sverige till VM-guld 2017 och 2018 och är den senaste guldcoachen. Hans återkomst väcker förhoppningar om en nystart för svensk ishockey. Samtidigt lämnar Hallam med huvudet högt och tackar alla han jobbat med under sina fyra säsonger.

"Det är en otrolig ära att få ha representerat Sverige", avslutar han. För Sveriges del väntar nu en ny era med Grönborg vid rodret, medan Hallam tar sig an utmaningen i schweiziska ligan. För fansen återstår frågan om Tre Kronor kan återvända till toppen och utmana om gulden igen





