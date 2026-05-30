Sam Sussman presenterar autofiktiv roman om arv, identitet och Bob Dylan på Judiska bokfestivalen

Författaren Sam Sussman lanserar en personlig roman där huvudkaraktären granskar sina rötter, en möjlig farrelation till Bob Dylan och sin mors sista år, samtidigt som han utforskar judiska teman inom konst och litteratur.

När Sam Sussman anlände till Stockholm blev han förvånad av att se sitt eget ansikte i svartvita porträtt som prydde lyktstolparna i hela staden. Det var tydligt att någon hade lagt tid på att hylla författaren inför den årliga Judiska bokfestivalen, som arrangeras av Judisk kultur i Sverige under ledning av VD och programchef Lizzie Oved Scheja.

På festivalen presenterade Sussman sin nya autofiktiva roman, som följer den fiktiva karaktären Evans, född 1991 i en skogsbod i Upstate New York. Evans lever med sin bohemiska mamma June, vars passion för konst och litteratur formar honom djupt. En återkommande gåta i deras förhållande är frågan om vem Evans far egentligen är.

Under tonåren får han höra att han kan vara son till sångaren Bob Dylan, och detta spår får honom att söka Dylans musik, vilket blir en viktig del av hans identitetssökande. Romanen beskriver hur Evans reser till Europa för att bli författare, medan hans tvivel om en möjlig farförbindelse med Dylan aldrig lämnar honom.

När hans mamma får en dödlig cancerdiagnos återvänder han till sina rötter och tvingas konfrontera både sin egen rädsla och den kärlek han känns för sin mor. Sam Sussman berättar hur hans egen mamma, en holistisk hälsoterapeut, var en central kraft i hans liv.

Hon gick bort i september 2017, och varje år under sju dagar i september har han en sabbat - han stänger ner internet, mediterar, målar och vandrar i skogen för att hedra hennes minne och bearbeta sin sorg. Det var under en sådan period, tre år efter hennes bortgång, som han fann modet att börja skriva den bok som nu presenteras på festivalen. Sussman beskriver skrivprocessen som en kamp för att återuppleva sitt eget yngre jag och sin mors röst.

Han har tidigare skrivit noveller, dikter och pjäser, men de låg ner på hyllan. Den nya romanen blir ett sätt att ge ordning åt sina minnen och känslor. I boken blir språk och text betraktade som magiska krafter som binder levande och döda samman.

Trots att verket inte handlar om Förintelsen eller Israel, ser Sussman en stark judisk tråd i berättelsen - en fascination för traditioner inom litteratur och konst, där karaktärerna finner gudomlighet i skapandet, likt Chagalls målningar som han såg som böner. Han poängterar att judendom för honom är en levande litteratur som sträcker sig från Torah till varje generation.

När festivaldeltagarna frågade om Sussman överväger ett DNA-test för att bekräfta en eventuell släktrelation till Dylan, svarade han kryptiskt men tydligt: frågan om Dylan är bara början på berättelsen, inte dess slut. För honom handlar romanen snarare om att som vuxen förstå vad en förälder betyder, om att acceptera kärleken som funnits och låta den leva vidare i texten.

Genom att skriva brev till sin mamma varje söndag och bevara dem, skapar han ett dialogiskt förhållande som överskrider tid och rum. På så sätt blir boken både ett personligt minnesverk och ett bidrag till den samtida judiska litteraturen





