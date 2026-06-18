Sam Worthington i spännande Harlan Coben-thriller på Netflix

Recensentens tankar kring Netflix serie "Tills jag hittar dig" baserad på Harlan Cobens bok. Serien följer David som har avtjänat fängelsestraff för mord på sin son, men en ny bild tyder på att sonen fortfarande lever. Det leder till en konspiration som involverar FBI, journalister och flera karaktärer. Recensenten lyfter fram skådespelarna, temposättningen och外出 på variationer i korta avsnitt, men påpekar också lite för konstruerade vändningar. Ändå en stark och underhållande adaptation.

Sam Worthington axlar huvudrollen i en av Netflix mest spännande Harlan Coben -thrillers hittills - trots att den fortfarande följer en relativt tydlig mall. Noomi Rapace slåss mot AI i årets stora cyberpunk-film Tänk dig att du vaknar upp varje morgon med vetskapen om att hela världen tror att du mördat ditt eget barn.

Det är verkligheten för David Burroughs, huvudpersonen i Netflix nya thrillerserie "Tills jag hittar dig". Det är minst sagt en rätt mörk plats att börja en berättelse på. Men det resulterar också i en av författaren Harlan Cobens mest spännande berättelser hos Netflix hittills. böcker tillberoendeframkallande thrillerserier. Ibland fungerar det bättre än andra gånger, men "Tills jag hittar dig" tillhör utan tvekan de starkare adaptionerna.

Nu har jag visserligen inte läst boken som ligger till grund för serien. Baserat på trailers inför premiären trodde jag dock att vi skulle få något i stil med "Prison Break". Men konspirationen här är avsevärt mer lika Cobens alla andra berättelser. Vilket kanske inte borde vara så förvånande.

Sam Worthington axlar huvudrollen som David, som hunnit avtjäna fem år i fängelse (hittills) efter att ha dömts för mordet på sin son. Problemet är bara att han själv aldrig trott att han är skyldig. När en bild dyker upp som tycks bevisa att hans son fortfarande kan vara vid liv, dras både han och vi tittare in i en konspiration som växer sig större för varje avsnitt. Britt Lower och Sam Worthington i "Tills jag hittar dig".

Det finns något nästan gammaldags över upplägget. Varje avsnitt avslöjar precis tillräckligt mycket för att man direkt ska vilja starta nästa. Ledtrådar dyker upp, misstänkta byts ut och teorier raseras i en takt som gör att åtta avsnitt känns betydligt kortare än de egentligen är. Vissa avsnitt är dessutom rätt bokstavligt talat korta - med bara dryga halvtimman i speltid.

Ett faktum som jag tror är till seriens fördel. I vanliga fall hinner man med alldeles för många sidospår i den här typen av mysterier, åtminstone när man verkar ha bestämt sig för att alla avsnitten ska vara en viss längd på förhand. Fördelen med Netflix helt egna produktioner är ju att de kan välja exakt hur långa varje avsnitt ska vara - utan att ta hänsyn till reklampauser.

Här känns Jag brukar ibland känna att Cobens berättelser följer en ganska tydlig mall. Någon försvinner, någon ljuger, alla verkar dölja något och till slut sitter man där med ett familjeträd, en mordutredning och en konspiration som sträcker sig flera decennier bakåt i tiden.

"Tills jag hittar dig" följer delvis samma recept, men lyckas ändå kännas mer oförutsägbar än många av sina föregångare. Serien gör också ett smart val genom att låta flera olika karaktärer driva handlingen framåt samtidigt. Vi följer inte bara Davids desperata jakt efter sanningen, utan även FBI-utredare, journalister och personer vars koppling till mysteriet inte blir tydlig förrän längre fram. Logan Browning som FBI-agenten Sarah Greer i "Tills jag hittar dig".

Worthington har kanske aldrig varit Hollywoods mest hyllade skådespelare, hans mest framgångsrika roll har trots allt varit som en blå alien i "Avatar"-filmerna… men här är han perfekt castad. Han spelar David med precis rätt blandning av desperation, sorg och envishet för att man hela tiden ska vilja följa honom vidare, även när handlingen tar några av sina mer osannolika svängar. alla bidrar med karaktärer som känns viktiga för helheten. Det finns egentligen ingen större svag länk bland huvudrollerna.

Framför allt Lower, som de flesta lär känna igen från "Severance", samt Browning ("Dear White People") levererar mina två favoritinsatser vid sidan om Worthington. Lower spelar Davids svägerska, en journalist, som är en av få som hela tiden trott på honom. Medan Browning spelar en av FBI-agenterna som tar upp jakten på David, när hans utredning tar honom utanför fängelsets murar. Chi McBride och Logan Browning är också på jakt efter sanningen i "Tills jag hittar dig".

Om serien har ett problem så är det att den ibland blir lite väl förtjust i sina egna överraskningar. Några vändningar känns mer konstruerade än organiska och det finns stunder där man får acceptera att berättelsen drivs framåt mer av dramatik än av logik. Och det är väl helt enkelt även det en del av Cobens populära formel för lyckade mysterier. Men samtidigt är det svårt att vara alltför kritisk när serien är så pass underhållande.

För varje gång man börjar fundera över ett litet logiskt hål i berättelsen, så kommer nästa avslöjande eller en cliffhanger och fångar uppmärksamheten på nytt.

"Tills jag hittar dig" kanske inte omdefinierar thrillergenren, men den gör precis det den ska göra. Det är välspelat, snabbt berättat och tillräckligt oförutsägbart för att man ska vilja sitta kvar och se allt i ett svep





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