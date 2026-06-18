Två ledande företag inom företagsfinansiering slår ihop sina krafter för att öka sin konkurrenskraft, medan samtidigt ett nytt avtal mellan Viviotex och Almasoft möjliggör AI-assisterad dokumentation för mer än 700 tandkliniker. Artiklarna belyser hur sammanslagningar och teknikintegration formas för att effektivisera verksamhet och förbättra patientvård.

Rob Fairfield, vd på Liberis , och Emil Sunvisson, medgrundare och vd på Qred , slår ihop sina resurser för att öka marknadsandelen inom företagsfinansiering . Erbjudandet inkluderar en 30-procentig rabatt, vilket innebär en månadskostnad på 399 kr (ordinarie pris 599 kr) i 12 månader, med alla priser inklusive moms.

Rabatten gäller endast för nya kunder. Samtidigt får tandvården AI-stöd direkt integrerat i journalsystemen genom ett avtal mellan det svenska AI-infrastrukturbolaget Viviotex och Almasoft, en av Nordens ledande leverantörer av odontologiska journalsystem. Detta ger över 700 tandkliniker tillgång till AI-assisterad dokumentation. Enligt Lucas Christensson, vd på Almasoft, har tandvården länge haft dokumentations problem men halkat efter i teknisk utveckling jämfört med andra delar av sjukvården.

Många AI-verktyg är anpassade för sjukhusmiljöer och inte för tandvårdens specifika språk, behov eller journalsystem. Almasofts mål är att skapa lönsamma kliniker med mer tid för patienter, vilket kräver lämpliga verktyg. Systemet VivioDent, utvecklat av Viviotex, lyssnar på tandläkarens röst under en konsultation, skapar automatiska kliniska anteckningar, fyller i parodjournalen och föreslår lämpliga åtgärdskoder utan att kräva extra inloggning eller störa det befintliga arbetssättet. Plattformen är GDPR-kompatibel och följer europeiska standarder.

Ahmed Luay, vd på Viviotex, betonar att VivioDent är fullständigt integrerat i Almasofts miljö snarare än ett separat tillägg, vilket eliminerar behov av ytterligare skärmar eller tangentbord och minskar efterarbete. Han understryker att framgången för AI i tandvård ligger i att bli en naturlig del av det befintliga systemet, inte ett ytterligare verktyg. Lucas Christensson ser avtalet som ett tydligt tecken på en industriell förändring där leadinga plattformar aktivt bygger in AI snarare än att endast utvärdera dess potential.

Tandvården har varit en av de senaste kliniska specialiteterna att omfamna den här tekniken, men utvecklingen är nu på fullt allvarAvtalet mellan Almasoft och Viviotex representede ett framsteg i denna riktning och syftar till att bygga framtidens tandvård genom bred integration av AI i kliniska arbetsflöden. Partnerskapet ingår i en större trend där nordiska och europeiska tandvårdsorganisationer övergår från theoretiska diskussioner om AI till praktisk implementering i daglig klinisk verksamhet





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