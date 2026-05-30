Samband mellan skolresultat och förmåga att läsa och räkna som vuxen är starkare än väntat

En ny rapport visar att sambandet mellan skolresultat och förmåga att läsa och räkna som vuxen är starkare än väntat. Det visar sig att det finns ett starkt samband mellan de betyg en person får i grundskolans årskurs 9 och de färdigheter inom läsning och räkning som personen uppvisar senare i livet.

Sambandet mellan skolresultat och förmåga att läsa och räkna som vuxen är starkare än väntat. Enligt en ny rapport finns ett starkt samband mellan de betyg en person får i grundskolans årskurs 9 och de färdigheter inom läsning och räkning som personen uppvisar senare i livet.

Detta gäller både för personer i åldern 16-24 år och för dem som är 25-34 år vid mätningen. Sambandet håller i sig även när hänsyn tas till utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund. Enligt rapporten har personer i åldern 25-34 år hunnit utveckla sina färdigheter genom både vidare utbildning och arbete, trots detta är sambandet mellan kunskaper i 15-årsåldern och personens färdigheter senare i livet tydligt.

En stor skillnad finns mellan dem med högst respektive lägst genomsnittliga betyg från grundskolan, en skillnad som är densamma oavsett om personerna var 16-24 eller 25-34 år gamla när färdigheterna mättes. Den genomsnittliga poängen i räkning skiljde sig med ungefär 70 poäng mellan dem med högst respektive lägst genomsnittliga betyg från grundskolan. Rapporten lyfter också fram könsskillnader i räknefärdigheter. Den genomsnittliga poängen i räkning var 290 för männen och 277 för kvinnorna i åldersgruppen 16-34 år.

Skillnaderna syns också i fördelningen över kunskapsnivåer: en större andel män än kvinnor når de högsta nivåerna. En tredjedel av unga vuxna i Sverige har utländsk bakgrund. I genomsnitt uppvisar denna grupp lägre poäng i både läsning och räkning jämfört med dem med svensk bakgrund. Men bilden är mer nyanserad när man delar upp gruppen efter grundskolebetyg.

Ju högre betyg personerna hade från grundskolan, desto mindre var skillnaderna i färdigheter mellan dem med svensk respektive utländsk bakgrund. Bland dem med de högsta betygen syns inga tydliga skillnader alls. Det antyder att goda grundskoleresultat i stor utsträckning kan utjämna de skillnader i färdigheter som annars finns mellan grupper med olika bakgrund. Ett av årets mest återkommande narrativ är det om att AI kanske tar våra jobb.

Än så länge är det mesta som vanligt på arbetsmarknaden, men för den oroliga listar vi fem kompetenser som är AI-säkra. Massarbetslösheten som skulle följa i AI:s fotspår har fortfarande skjutits fram. Vissa stora techjättar har börjat säga upp folk, men det är fortfarande få som har förlorat sina jobb till AI. En ny rapport från Federal Reserve Bank of Atlanta varnar för att AI-boomen kan skapa en generation av sämre chefer och tömma ut företagens interna talangpipeline.

Rapporten tar sin utgångspunkt i nobelpristagaren Kenneth Arrows teori från 1962. Sverige går miste om 70 miljarder kronor om året på grund av att äldre lämnar arbetslivet i förtid. Samtidigt visar ny forskning att åldersdiskriminering slår till redan i 40-årsåldern, långt innan pensionen är aktuell. Det är nationalekonomen Per Skedinger, docent och knuten till forskningsinstitutet Ratio, som i en ny rapport pekar ut äldre som Sveriges största problem.

Goldman Sachs vd David Solomon hade två jobb som tonåring och jonglerade samtidigt med tre sporter. Nu uppmanar han unga att skaffa en kalender. Uppvuxen i norra New York höll David Solomon ett fullspäckat schema med student-råd, sport och arbete på glassbaren på Baskin-Robbins, men klagade ändå på att pengarna inte räckte. Hans far svarade med att ge honom en kalender.

Hantverksyrken slår kontorsjobben på lön, och AI driver på omvandlingen av arbetsmarknaden. Det visar ny data från världens största rekryteringsföretag Randstad, och Nvidias vd Jensen Huang håller med. En av de största utmaningarna för arbetsmarknaden är att hitta människor som har rätt kompetens för att klara av de nya teknologierna. Det är en utmaning som blir allt större, och det är något som måste lösas om vi ska kunna ha en stark och hållbar arbetsmarknad i framtiden.

Det är viktigt att vi ser till att människor har rätt kompetens för att klara av de nya teknologierna, och att vi ser till att människor har möjlighet att utveckla sina färdigheter och sin kompetens. Det är något som kräver ett samarbete mellan arbetsmarknaden, utbildningsvärlden och samhället i stort. Det är en utmaning som kräver en långsiktig lösning, och det är något som måste lösas om vi ska kunna ha en stark och hållbar arbetsmarknad i framtiden.





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skolresultat Förmåga Att Läsa Och Räkna Samband Utbildning Arbetsmarknad AI Kompetens Färdigheter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INSÄNDARE: När blev det normalt att filma istället för att hjälpa?Sydsvenskan.se är den ledande nyhetstidningen i Skåne och Öresundsregionen

Read more »

DEBATT: Liberalerna halverar priset på SL-kortetL: Nu är det upp till det rödgröna styret i Region Stockholm att leverera.

Read more »

Fotboll: Örgryte hämtade upp 0–2 efter Noah Christofferssons två första allsvenska målElfsborg såg ut att gå mot en seger efter dubbla mål från Arber Zeneli. Men jumbon Örgryte ville annat, och kom tillbaka på sju minuter när Noah Christoffersson stod för sina två första allsvenska mål. – Det var skönt, det var det. Det var väldigt gött, säger Örgrytespelaren till SVT Sport.

Read more »

C-ledarens pik till M: ”De är så små”Det blir allt mer osannolikt att Centern skulle kunna stötta Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Det medger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist. – Det är klart att det är längre ifrån, säger hon i Ekots lördagsintervju.

Read more »