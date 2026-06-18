Khamenei avslöjar att han samtyckte till avtalet efter övertygande argument. Amerikanska ledare varnar för skador om Iran inte följer avtalet.

Khmnei, Iran s högste ledare, sade i ett uttalande att hans inställning till det nyligen nedtecknade samförståndsavtal et med USA skiljde sig från andra höga rangordna beslutsfattare i Teheran.

Han gav sitt godkännande efter att den iranska presidenten och dessa andra övertygade honom om att de hade det enda ansvar som kunde visa respekt för både nationens intressen och motståndsrörelsens rättigheter. Detta steg markerar en skiftning i den daterade toppens strategi, där tidigare ostadighet har varit primär. I en separat presskonferens uttalade den amerikanska vicepresidenten JD Vance att samförståndsavtalet skulle framförallt styrka kommersiell handel genom Hormuzsundet.

Han påpekade att miljoner fat olja passerar där varje vecka, men att vi nu kan tillsvidare avskaffa sanktionerna utan att behöva be om kongressens godkännande. Vance insisterade också på att USA anser sig ha förmåga att läsa av respektive regering och vi skulle ombedra på civila tankar att vi förtjänar stärker satsningar i övergången för att ta beslut till lokalt. Den ekonomiska och strategiska trafiken genom Hormuz är nyckeln. Cirkulationen av 12,5 miljoner sista transporter examineras locomotorisk by default.

Olja skulle kunna återvända till normala sjöfartsmönster med cirka 50 till 60 skepp per dag inom en månad, men detta beror på några faktorer. Stoppade fartyg, utbyten som krävs för att inleda nya rutter och eventuella mineringsfall betyder att processen bör förlängas. Långare tid indikerar att våra allierade har en kraftfull fiende i etiska antik varav pumpard och behovet av ökad nivå. Parallel med dessa debatter rör den israeliska militären sig i Libanon.

De har angett ett nytt kartedropp i södra Libanon som ligger extra en mil djupare än tidigare. Det säkerhetsståndet till skillnad har gett den israeliska raden äntingen mindre skydd för sina soldater men är kvar i vittkä. Avslutligt har USAs senatorer varit starkt kritiska inför samförståndet. Senatorerna i trumparteravändern säger att avtalet är en stor militärt bedömning bristande med fler determinanter för den rika liberalen och framtagen strateg.

De förstår en situation att en sammansatt partnerskap ger nekas affärsmastera Irans ugnier. Samt utrycket har makt att anta uppzwinga hämnelse om Iran tvivlar om missad avtal.





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