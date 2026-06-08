Samhällsbärande säkerhetsyrken präglats av kompetenskris - risk för totalförsvarets operativa förmåga

Försvarsmakten, Tullverket, Kustbevakningen och Polisen kampas mot rekrytering och behållning av kompetens. Om inte politiken satsar långsiktigt riskeras Sveriges försvarsförmåga.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Totalförsvarets operativa förmåga försvagas när Försvarsmakten, Tullverket, Kustbevakningen och Polisen inte kan rekrytera och behålla rätt kompetens.

Det handlar inte bara om att utbilda fler, utan även att behålla den kompetens man har. Officersförbundet visar att 66 procent av de anställda under det senaste året har övervägt att lämna Försvarsmakten. De främsta skälen är dålig löneutveckling, bättre karriärmöjligheter utanför och bristande utvecklingsmöjligheter. Tull- och kustbevakningsverksamheten riskerar också ett växande kompetenstapp.

Trots sin avgörande roll i totalförsvaret saknas tillräckliga förutsättningar för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Villkor, arbetsbelastning och brist på långsiktighet gör att erfaren kompetens lämnar samtidigt som återväxten inte räcker till. Det går inte att anställa färdiga poliser, officerare, tulltjänstemän eller kustbevakare från den öppna arbetsmarknaden. Yrkena kräver specialiserade utbildningar, praktik och kontinuerlig övning.

Ryckighet blir dyrt, både ekonomiskt och säkerhetsmässskt. Politiska svängningar i ambitionsnivå, kortsiktiga satsningar och otydliga prioriteringar ger osäkerhet i planering, utbildningsvolymer och personalförsörjning. Staten måste ta ett tydligt arbetsgivaransvar och lägga fast en långsiktig plan för kompetensförsörjningen i de samhällsbärande säkerhetsyrkena. Sammanhängande resurser över tid som möjliggör konkurrenskraftiga löner och villkor, en hållbar arbetsmiljö samt tydliga karriär- och utvecklingsvägar





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kompetenskris Rekrytering Behållning Total Försvar Försvarsberedskap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondo om flytten: ”Bra ställe att vara atlet på”2026 har hittills varit ett vanligt stavhoppsår för Armand Duplantis där han har fortsatt att slå världsrekord och staplat segrar på hög. Men på det privata planet har det hänt mer än någonsin, våren har ägnats åt en utlandsflytt och bröllopsplanering. – Det är bara fina saker som har hänt, men det är klart att det har varit mycket, säger han.

Read more »

Trafikverket fortsätter sprida invasiv lupin trots nya kravTrafikverket får kritik för att deras slåttermetoder sprider den invasiva blomsterlupinen, trots en ny förordning som förbjuder spridning. Myndigheten medger problemet men säger att en total bekämpning är praktiskt omöjlig på kort sikt.

Read more »

Portugisiska succé-chefen: Aktien har mer att gePå två år har Arken Zoos ägare Sonae mer än fördubblat sitt börsvärde. Men det spirande investmentbolagets arvtagerska och vd Cláudia Azevedo är säker på att…

Read more »