Sammandrag av aktuella händelser: Från lokala olyckor till globala konflikter

En genomgång av dygnets viktigaste nyheter inklusive polisingripanden i Sverige, vattenbrist i Göteborg, kriget i Ukraina och spänningar i Libanon.

Det har varit ett dygn präglat av både lokala tragedier och global instabilitet, där nyhetsflödet har dominerats av allt från allvarliga trafikolyckor och våld i storstäderna till omfattande militära operationer i utlandet.

I Sverige har polisen tvingats hantera flera oroande händelser under natten mot torsdag. I Nora inträffade en dramatisk situation på länsväg 243 när en bil som färdats i mycket hög hastighet stoppades av polisen. Till polisens stora förvåning visade det sig att föraren var en pojke i 15-årsåldern. Pojken har nu rapporterats för grov olovlig körning eftersom han saknade nödvändig behörighet för att framföra fordonet.

Polisen såg till att alla i bilen togs om hand och att vårdnadshavare tillkallades för att hämta upp de inblandade. Samtidigt i Malmö har en annan händelse rört upp opinionen där en polisman nu står åtalad för vårdslöshet i trafik. Det hela började under en kväll i november när en polisbil jagade en man på en elsparkcykel genom centrala Malmö.

I en korsning där hastighetsgränsen var satt till 40 kilometer i timmen ska polisbilen ha hållit en hastighet på hela 106 kilometer i timmen. Detta ledde till att bilen tappade greppet, sladdade av vägen och kraschade in i trafikljusen. Trots den höga hastigheten skadades ingen, men polismannen nekar till brott trots åtalet. I samma stad inträffade även en annan olycka där en personbil körde in i en bropelare vid en viadukt av oklar anledning.

Bilen fattade eld efter kollisionen, men de två personerna i bilen lyckades ta sig ut på egen hand innan lågorna tog över. I Stockholm, närmare bestämt på Kungsholmen, utspelade sig en våldsam incident där en kvinna blev misshandlad av två andra kvinnor. De misstänkta, som var helt okända för offret, slog henne bland annat i huvudet. Tack vare att en ordningsvakt bevittnade händelsen kunde de två angriparna gripas omedelbart.

Utöver dessa brott har även infrastrukturen i Göteborg drabbats av problem. I centrala staden, kring Avenyn och Heden, har ett stort antal boende och verksamheter varit utan vatten sedan onsdagsmorgonen efter att skador upptäckts på två olika vattenledningar. Tjänstemän från förvaltningen för kretslopp och vatten har arbetat med att lösa problemet, och fram tills dess har drabbade hänvisats till tillfälliga vattenposter.

Internationellt är läget kritiskt, särskilt i Ukraina där natten mot torsdag präglades av massiva luftattacker med både drönare och ballistiska robotar. Kievs borgmästare Vitalij Klytjko uppmanade invånarna att söka skydd när huvudstaden utsattes för fiendens attacker, vilket resulterade i skador på flera byggnader. Denna aggression har väckt starka reaktioner i grannländer, där Ungerns nya premiärminister Péter Magyar har kallat upp Rysslands ambassadör för att fördöma attackerna mot Transkarpatien.

President Zelenskyj har tackat Ungern för denna diplomatiska markering och understrukit att Moskva utgör ett hot mot hela Europa. Samtidigt väntar världen på det amerikanska representanthuset som i slutet av maj ska rösta om nytt militärt stöd till Ukraina. I Mellanöstern fortsätter våldsamheterna i Libanon. Enligt det libanesiska hälsodepartementet har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, varav åtta var barn.

Israel hävdar att de slår mot terrorinfrastruktur tillhörande Hizbollah, men offren är många. Slutligen rapporteras om ett hälsobrott ombord på ett kryssningsfartyg i franska Bordeaux. Ett utbrott av norovirus, mer känt som vinterkräksjuka, drabbade cirka 50 personer. Fartyget fick till slut tillstånd att fortsätta sin resa mot Spanien, men isolering gäller fortfarande för de sjuka.

En 92-årig man avled under resan, men det är ännu oklart om dödsfallet var kopplat till virusutbrottet





