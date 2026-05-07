Sammanfattning av aktuella händelser i Sverige och världen

En genomgång av dagens viktigaste nyheter, från trafikkaos i Stockholm och rättsliga processer till internationella konflikter i Lettland, Sydkorea och Mellanöstern.

Södra länken i södra Stockholm präglades nyligen av omfattande trafikstörningar efter att en allvarlig trafikolycka inträffat på Årstalänken, precis vid uppfarten mot Essingeleden. Enligt polisens presstalesperson Anders Bryngelsson var det två personbilar som krockat, och i det initiala skedet var skadeläget oklart.

Händelsen fick stora konsekvenser för morgonpendlingen då samtliga infarter till E4 och E20 stängdes av från klockan 8.30, vilket skapade kilometerlånga köer och stor frustration bland bilisterna. Det fanns vid tillfället ingen prognos för när vägen åter skulle kunna öppnas för trafik. I en annan händelse i Småland, närmare bestämt i Anderstorp, skakades en villa av en explosion vid ytterdörren under natten till torsdagen. Trots att det fanns människor i huset vid tillfället rapporterades det att ingen skadades.

Torbjörn Lindqvist, vakthavande befäl vid polisen, konstaterade att något hade exploderat i direkt anslutning till dörren, men det var för tidigt att fastställa exakt vad det rörde sig om. Fyra personer har gripits i samband med händelsen och det nationella bombskyddet kallades till platsen för att säkra området och utreda orsaken. Inom rättsväsendet i Skaraborg har en polisman nu åtalats för en rad allvarliga brott, däribland dataintrång, grovt dataintrång samt grovt brott mot tystnadsplikt.

Enligt åtalet ska polismannen ha utnyttjat sina befogenheter för att utföra otillåtna sökningar i polisens register för privat bruk, och han misstänks även ha tagit fram känsliga uppgifter på beställning av en företagare. Åklagare Per Nichols betonade i ett pressmeddelande att det är mycket ovanligt att en polisman häktas och åtalas för brott i tjänsten på detta sätt.

Det rör sig om ett systematiskt missbruk av polisiära datasystem som innehåller sekretessbelagda uppgifter, och brotten ska ha pågått under en period av fem år innan mannen häktades i april. Samtidigt rapporterades om en dramatisk incident vid en ammunitionsfabrik utanför Lindesberg där en explosion inträffat. Enligt uppgifter från P4 Örebro detonerade något i handen på en anställd, vilket ledde till att personen skadades.

Christina Hallin, presstalesperson för polisen, beskrev det som en mindre explosion och upplyste att skadorna inte var livshotande. Den drabbade kunde själv kommunicera med SOS Alarm och försäkra om att det inte fanns någon risk för ytterligare explosioner eller brand på anläggningen. Polisen har därför valt att utreda händelsen som en ren arbetsplatsolycka. Utanför Stockholm, på Ekerö, bröt en kraftig brand ut i en båthall under tidiga morgontimmarna.

Larmet gick klockan 03.55 efter att en person i allmänheten hört en hög smäll, vilket sedan följdes av rökutveckling. Räddningsledare Andreas Blomquist upplyste att båthallen, som var cirka 500 kvadratmeter stor, innehöll tio båtar tillverkade av plast. Trots plastmaterialets brännbarhet bedömde räddningstjänsten att det inte fanns någon risk för spridning till närliggande områden. Ingen person befann sig i byggnaden när branden startade, och inga personskador rapporterades.

Arbetet med att släcka branden fortsatte fram till tidig morgon. På den internationella arenan rapporteras om ökade spänningar i Östeuropa och Asien. I Lettland har landets flygvapen meddelat att minst två ryska drönare har kraschat i regionen Lettgallen i den sydöstra delen av landet. Militären har utfärdat varningar om möjliga luftburna hot och uppmanat civilbefolkningen att stanna inomhus.

En brand vid ett oljelager i staden Rēzekne utreds nu för att se om fler drönare kan ha orsakat incidenten. I Sydkorea har en appellationsdomstol sänkt straffet för den tidigare premiärministern Han Duck-Soo från 23 till 15 års fängelse. Han dömdes ursprungligen för att ha försummat sin plikt när president Yoon Suk-Yeol utfärdade krigslagar i december 2024. Domstolen tog hänsyn till hans långa karriär som offentlig tjänsteman och konstaterade att det saknades bevis för att han aktivt deltagit i upproret.

Samtidigt fortsätter kriget i Ukraina och Mellanöstern. Ryska myndigheter uppger att en ukrainsk attack mot bostadshus i Brjansk skadat 13 personer, varav ett barn. I Beirut har Israel genomfört en precisionsattack där en högt uppsatt befälhavare inom Hizbollahs Radwan-styrka dödades. Premiärminister Benjamin Netanyahu betonade att dessa styrkor är ansvariga för attacker mot israeliska bosättningar och IDF-soldater





