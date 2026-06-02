Sammanfattning av dagens nyheter: Bränder, olyckor och företagsnyheter

En överblick över flera händelser: mordbrand i Umeå, trafikolycka på E6, Halebop lägger ner, Saab-order, tullar på jordbruksmaskiner, inbrott i Västerås, signalfel i kollektivtrafiken, lastbilsstöld och sexualbrottsåtal.

Under måndagen utbröt en brand i en lokal på Sofiehem i Umeå. Polisen genomförde en brottsplatsundersökning och rubricerade händelsen som mordbrand. Efter att polisen lämnat platsen inträffade ytterligare en brand på samma ställe, vilket lett till en ny anmälan om mordbrand och en ny teknisk undersökning.

Polisen efterfrågar iakttagelser och tips från allmänheten. Samtidigt har en man i 30-årsåldern åtalats för sexualbrott mot tolv pojkar i Jönköping. Enligt åtalet ska han ha lockat barn med nikotin och pengar och bland annat utsatt en 15-årig pojke för minst sju våldtäkter under sommaren 2025. I Västerås har en berusad man i 30-årsåldern gripits misstänkt för inbrott på en restaurang efter att vittnen hört glas krossas och larm tjuta.

Mannen omhändertogs enligt LOB och är misstänkt för stöld genom inbrott. Trafikolyckor och störningar har präglat väg- och järnvägsnätet. På E6/E20 före Fittja i södra Stockholm var flera bilar inblandade i en olycka i vänster körfält i riktning mot Stockholm. Räddningstjänst är på plats och olyckan orsakar stor trafikpåverkan med långa köer.

En lastbilschaufför på en rastplats utanför Varberg upptäckte under natten att flera personer försökte stjäla gods från hans lastbil. Han jagade tjuvarna och larmade polisen. En gärningsman flydde i en lastbil men kunde gripas efter en biljakt där lastbilen kolliderade med en polisbil, vilket ledde till totalstopp på E6 i södergående riktning. Inom kollektivtrafiken rapporteras signalfel på tunnelbanans röda linje i Stockholm som fortsätter att orsaka förseningar och inställda avgångar.

SL har hittat felet men ingen prognos finns för när trafiken återgår till det normala. Även gröna linjen har problem på grund av ett tekniskt fel. Ett signalfel i Linköping stör tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö, med omledningar och inställda stopp i Norrköping och Linköping. Prognosen är att felet ska vara åtgärdat klockan 10.

Inom näringslivet har flera händelser inträffat. Mobiloperatören Halebop avvecklas och alla tjänster flyttas till Telia under sommaren med start i juni, med hänvisning till förändrade kundbehov. Saab har tagit en order värd cirka 1,2 miljarder kronor för sensorer och ledningssystem till ett markbaserat luftvärnssystem för den svenska armén. Leveranserna sker 2029-2030.

Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance, betonar att systemet förbättrar luftförsvarsförmågan. USA:s president Donald Trump har sänkt tullarna på jordbruksmaskiner från 25 till 15 procent, med start 8 juni och fram till sista december 2027, efter att bönder drabbats av ökade kostnader på grund av kriget i Mellanöstern. I Skellefteå larmades polisen under natten till en arbetsplatsolycka där en man fått något ämne i ansiktet. Han fördes till sjukhus men kunde lämna efter kontroll. Händelsen rubriceras som arbetsplatsolycka. Polisen utreder vidare





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mordbrand Trafikolycka Företagsnyheter Tågstörningar Brott

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sammanfattning av nyheter: Salmonella, olyckor, politiskt kaos och sportDen här artikeln samlar flera aktuella händelser: salmonellautbrott i ägg, dödlig olycka med vitlut i USA, våldsamt inbrott med en papegoja i Sverige, bilolycka med tonåringar, israelisk offensiv i Libanon, Trumps ingripande Iran-politik, kravaller i Paris efter fotbollsmatch, försök att blockera Venezuelaval samt kaos i Stockholms kollektivtrafik.

Read more »

Sammanfattning av nyheter: AI-företagets börsplan, fotbollsstartelva, elsparkcykelreglering och internationella händelserDen här artikeln sammanfattar en rad olika nyheter från Sverige och världen. Det handlar om AI-jätten Anthropics planer på börs, startelvan för Sveriges fotbollslandskamp mot Norge, Stockholms nya regler för elsparkcyklar och förändringar på Stockholmsbörsen efter ett diplomatiskt bråk mellan USA och Iran. Ytterligare innehåll är ett utrikesdepartementets reseavrådan för Bolivia, en journalistpristagare, Serena Williams återkomst i tennis, ett ebola-utbrott i Kongo, ett åtal mot palestinska demonstranter och en kontroversiellt utnämnad brittisk ambassadör.

Read more »

Halebop lägger nerSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Halebop lägger ner – flyttar till TeliaMobiloperatören Halebop avvecklas och flyttar sina tjänster till Telia.

Read more »