Sammanfattning av Friidrotts-VM: Dramatik, Rekord och Överraskningar

En sammanfattning av de mest minnesvärda händelserna från Friidrotts-VM, inklusive Jessica Schilders oväntade medalj, kaos i stafett, Lyles fortsatta dominans, rekordkast i slägga, Duplantis guld och flera andra händelser som präglade mästerskapen.

Nederländska Jessica Schilder , i friidrotts-VM, befann sig utanför medaljplats som femma när hon i den sista omgången fick till ett fantastiskt kast på 20,29 meter. Hennes reaktion visade på en viss chock, överraskningen var tydlig i hennes ansiktsuttryck. Denna prestation placerade henne på medaljplats och blev en av de mest minnesvärda ögonblicken i mästerskapen. Detta visar på den höga nivån av konkurrens och förmågan att prestera under press.

\Herrarnas 4x100 meter stafett blev ett kaosartat lopp med flera misslyckade växlingar som präglade tävlingen. Dessutom råkade Italiens stjärna Marcell Jacobs ut för en kollision, vilket resulterade i att han blev påsprungen under loppet. Lyles säkrade sitt fjärde raka VM-guld på 200 meter, vilket cementerar hans dominans i grenen. Brittiska Hulls upplevelse i kvalet var en mardröm då hon föll platt och misslyckades med att kvalificera sig. I finalen på 3000 meter hinder upplevdes dramatik med flera fall, vilket ledde till känslomässiga reaktioner och kommentarer från kommentatorerna. I släggan fick vi se ett monsterkast som mätte 84,70 meter, vilket är det längsta kastet på två decennier, signerad av Ethan Katzberg. Ethan Katzberg som vann VM-guld i Budapest för två år sedan och lämnade Paris som olympisk mästare förra sommaren, uppnådde ännu en stor framgång. Segern var inte överraskande, men monstekastet var enastående. \Duplantis, efter att ha säkrat guldet och satt ett nytt rekord, uttryckte svårigheten i att beskriva sina känslor efter en sådan prestation. Sam Kendricks visade en enorm glädje efter att ha klarat 5,95 meter. Andreas Almgren framhöll det hårda arbete som låg bakom hans prestation och uttryckte sin glädje. Världsettan upplevde ett stort fiasko i försöket vilket skapade en sensation. Henrik Larsson, som behövde bli topp tre för att kvalificera sig till semifinal, missade avancemanget med en hundradel och slutade på fjärde plats med tiden 10,22 sekunder. Maja Åskag kvalificerade sig till final i längdhopp, vilket överraskade henne. Tim Van de Velde visade prov på fair play genom att vända om på upploppet i 3000 meter hinder för att hjälpa sin motståndare Carlos San Martin över mållinjen. Perseus Karlström placerade sig på plats 19 i 35 km gång och berättar om det tuffa loppet





