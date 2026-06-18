Sammanfattning av händelser från polis, olyckor och internationella nyheter

Denna sammanfattande rapport behandlar flera separata händelser som inträffat under senare tid, från en konflikt i Botkyrka där polis använde elchockvapen till en bilbrand i Linköping, ett brands i ett Göteborgs gatukök, trafikolyckor i Hässleholm och Svedala samt återföring av internationellt eftersökta från UAE. DessutomCoverar den Irans kommentarer kring ett mögligt fredsavtal med USA och en värmebölja i Spanien. Varje händelse beskrivs kortfattat baserat på polis- och räddningstjänstens rapporter samt andra källor.

Vid fems timmar på kvällen erhöll polisen i Botkyrka kommun ett larm angående en konflikt kring en eventuellt felaktigt parkerad bil i Norsborg. Konflikten eskalerade snabbt och en man i 45-årsåldern visade tecken till att han skulle använda en kniv.

Polisen anlände till platsen och använde elchockvapen för att Neutralisera hotet och få mannen under kontroll. Mannen avlägsnades från platsen och inga personskador rapporterades. Polisen planerar att väcka åtal mot honom för grovt olaga hot och överträdelse mot knivlagen. Samtidigt rapporterades en röklukt från ett flygplan vid Arlanda flygplats.

Enligt polisens talesman Daniel Wikdahl har flygplanet landat utan problem och situationen är under kontroll, men det är oklart exakt vad som orsakade röken. I Linköping brann en bil fullständigt efter en olycka där fordonet åkte av vägen och kraschade in i ett träd utanför Sturefors. Passerande försökte släcka branden innan räddningstjänsten anlände. Det är oklart om någon var kvar i bilen när den brann och en hundpatrull har inlett en sökning efter eventuella personer som kan ha lämnat platsen.

Mittemot rapporterar israeliska militären om en ny säkerhetszon i Libanon som sträcker sig ungefär en mil in på libanesiskt territorium enligt en ny karta. En militär talesperson förklarar att syftet är att skydda israeliska soldater och civila från hot, även om hoten skulle komma bortom den officiella gränsen. Libanesiska medier noterar att den nya zonen är något större än tidigare fastställda säkerhetszoner. Trots att striderna har minskat i intensitet pågår fortfarande väpnade sammandrabbningar och dödshot.

Vidare brann ett gatukök på Linnéplatsen i Göteborg. Räddningstjänsten beskriver det som en fullt utvecklad brand och arbetar med att hålla branden under kontroll från utanför byggnaden. Inga tecken på spridning har rapporterats. I Hässleholm på länsväg 1936 inträffade en frontalkollision mellan två bilar.

Polisen är på plats och utvärderar läget, men det är för tidigt att säga om någon har skadats. Ytterligare ett internationalt polisfall: två svenska medborgare som efterlystes av Interpol haråterförts från Förenade Arabemiraten till svenskt häkte. Den 45-åriga mannen är misstänkt för grova bokföringsbrott, urkundsförfalskning och skattebrock mellan 2017 och 2022 och greps i Dubai 2023. Den 38-åriga mannen anses ha en ledande roll i ett kriminellt nätverk och misstänks för grov narkotikasmuggling 2020-2021.

Han greps våren 2025. Polismästare Anders Wiberg vid Nationalen mot organiserad brottslighet uttrycker tacksamhet för det emiratiska rättsväsendets samarbete som var avgörande för återföringen. Inom den internationella politiken kommenterar Irans högsta ledare ayatolla Mojtaba Khamenei det forthcoming fredsavtalet med USA för första gången. I ett uttalande kallar han president Donald Trump för desperat och antyder att påtryckningsmedel användes för att nå överenskommelsen trots att Khamenei själv var ovillig att underteckna.

På Iberiskahalvön varnar Spaniens meteorologiska myndighet AEMET för en intensiv värmebölja som väntas börja på lördag och fortsätta in i nästa vecka. Den norra regionen Galicien och den kantabriska kusten förväntas drabbas värst med temperaturer som kan nå 44 grader. I Södertälje kolliderade en 12-årig pojke på elsparkcykel med en bil vid 17-tiden. Pojken kunde gå efter olyckan och bilen körde inte särskilt fort, och det är oklart om polisen kommer att väcka anmälning.

Slutvis, i Svedala råkade en motorcykel omkull på en mindre landsœg. En 35-årig man skadades och transportrades till sjukhus ambulans, men skadegraden är oklar. Ingen misstanke om grovt brott har limats in





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polis Elchockvapen Brand Olycka Interpol Iran Värmebölja Spanien Göteborg Linköping

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sammanfattning av nyheter: Trafikolyckor, livstidsfängelser, friande och andra händelserDenna sammanfattning omfattar flera nyhetshändelser inklusive trafikolyckor i Degerfors och Örebro, livstidsfängelse för dubbelmord i Ullared, friande av åtalade i Gävle, gripande av man med kniv i Stockholm, lungtransplantation hos norska kronprinsessan, obehörig död i Sigtuna, Riksbankens räntebeslut och SVTs personalneddragningar.

Read more »

S-topp om Botkyrka-skandalen: Jag gjorde fel – har dåligt samvete”Gängkriminalitet på ABF:s fritidsgårdar ledde till en maktkamp i Socialdemokraternas starka fäste Botkyrka. En tidigare S-topp träder nu fram och berättar att

Read more »

Senaste nytt: Bilbrand i Linköping, Israels säkerhetszon, värmebölja i Spanien och fler händelserHär är en sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: en bil fattade eld efter en olycka i Linköping, Israel publicerar ny säkerhetszon i Libanon, en brand i ett gatukök i Göteborg, två svenska medborgare utlämnade från Förenade Arabemiraten, Irans högste ledare kommenterar fredsavtalet med USA, sommarens första värmebölja väntas i Spanien samt flera trafikolyckor.

Read more »

LINKÖPING: Bilbrand vid trafikolycka – Trafiken under midsommarhelgen 2026Följ SVT:s liverapport och sändningar med det senaste om trafikläget runtom i Sverige under midsommarhelgens mest vältrafikerade dagar. Trafikverket chattar från klockan 13.00.

Read more »