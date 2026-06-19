Sammanfattning av nyheter: Brott på Liljeholmsbron, Rysk attack i Svarta havet och politiska dramat i Storbritannien

Den här artikeln sammanfattar nyheter från Sverige och internationellt: ett fastnat endamål på Liljeholmsbron i Stockholm, en dödad efter rysk drönarattack mot civila fartyg i Svarta havet,.libanska offer efter israeliska attacker, störningar på tunnelbanans gröna linje, inställda USA-Iran-samtal, amerikanska attacker mot narkotikasmuggling, och ett fyllnadsval i Storbritannien som kan förändra Labourpartiets ledarskap. Dessutom en krokodilincident i Storbritannien och iransk kommentar om Trump.

Liljeholmsbron i Stockholm har fastnat i öppet läge. Enligt polisen kan det ta ungefär en timme att lösa problemet. Ytterligarea nyheter: I Svarta havet har Ryssland genomfört en drönarattack mot tvåcivila fartyg.

En person har omkommit och flera har skadats. Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba har via Telegram sagt att attacken ytterligare är ett bevis på Rysslands krig mot sjöfartsfriheten och global livsmedelssäkerhet. Ett panamafartyg och ett fartyg från Saint Kitts och Nevis har träffats. I Mellanöstern har Israel genomfört attacker i Libanon.

Enligt libanesiska medier har minst 25 personer omkommit. Israel förklarar att attackerna är ett svar på Hizbollahs kränkningar av vapenvilan. Hizbollah meddelar samtidigt om intensiva sammandrabbningar. I Sverige har det varit störningar på tunnelbanans gröna linje efter ett strömavbrott.

Trafiken mellan Hagsätra och Gullmarsplan har varit avbruten men är nu igång igen. Oregelbunden trafik kan dock fortfara. Rundingar mellan USA och Iran som planerats i Schweiz har blivit inställda efter att USA:s vicepresident JD Vance sagt att han inte kommer att åka. Vita huset har uttryckt förväntan på att tekniska samtaler ska inledas så snart som möjligt.

USA och Iran har under veckan skrivit ett intentionsavtal med 60 dagar för att förhandla fram ett slutligt avtal. I Stilla havet har USA genomfört en attack mot ett fartyg som misstänks smuggla narkotika. Detta höjer antalet dödade i amerikanska attacker mot så kallade narkotikaterrorister till minst 211 personer. I Storbritannien har Labourpolitikern Andy Burnham vunnit ett fyllnadsval iMakerfield, vilket ger honom en plats i underhuset och möjlighet att utfordra partiledaren Keir Starmer om ledarskapet.

Burnham har lovat att utmana Starmer. Irans högste ledare ayatolla Mojtaba Khamenei har för första gången kommenterat överenskommelsen mellan USA och Iran. I ett uttalande sade han att president Trump använde alla former av påtryckning i sin desperación för att få fram överenskommelsen. I Storbritannien har en treårig pojke fått livshotande skador efter att ha hamnat i ett krokodilinhägnad på en djurpark.

En man i 30-årsåldern har gripits för mordförsök. Polisen tror inte att mannen och barnet kände varandra





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