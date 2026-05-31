Den här artikeln samlar flera aktuella händelser: salmonellautbrott i ägg, dödlig olycka med vitlut i USA, våldsamt inbrott med en papegoja i Sverige, bilolycka med tonåringar, israelisk offensiv i Libanon, Trumps ingripande Iran-politik, kravaller i Paris efter fotbollsmatch, försök att blockera Venezuelaval samt kaos i Stockholms kollektivtrafik.

Axfood s kvalitetschef Susanna Wadegård uttrycker allvarlig oro efter att salmonella påträffats i stallmiljön för Garant ägg från frigående höns i 6-pack och 12-pack. Detta är en medveten åtgärd för att säkerställa konsumentsäkerheten.

Samtidigt ökar dödssiffran efter en svår olycka vid ett pappersbruk i Longview, Washington, där en tank med vitlut brast under ett skiftbyte. Elva personer har omkommit efter att alla nio saknade hittats döda. På svenska Faxe kunde en kvinnas våldsamma beteende i en bostad leda till att en papegoja från en fågelbur följde med till polisstationen. Kvinnan omhändertogs misstänkt för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott, medan papegojan enligt polisen visade sig vara tystlåten men ändå mår bra.

Tre tonåringar har också förts till sjukhus efter en bilolycka på länsväg 706 i Uppsala kommun, med oklart skadeläge. På den internationella scenen rycker israeliska styrkor (IDF) fram i södra Libanon för att ta kontroll över området dominerat av Hizbollah, efter att ha tagit det medeltida slottet Beaufort. Libanons premiärminister anklagar Israel för förstörelse av infrastruktur.

USA:s president Donald Trump har skärpt sina villkor för ett möjligt avtal med Iran och hotar med militär åtgärd om ett bra avtal inte slutförs snabbt. I Paris bröt kaos ut efter firandet av Paris SG:s Champions League-titel, med över 400 gripna och minst sju skadade poliser, SvenskaStaden förväntas också fortsatta kaos i Stockholms kollektivtrafik på grund av ett vagnfel och brist på ersättningsbussar relaterat till Stockholm Marathon.

Huruvida val kommer att hållas i Venezuela är oklart, trots attUSA:s regering har erkänt Delcy Rodríguez som president och lettat på sanktioner. 76-årige González Urrutia, som exilerats till Spanien, anses av många internationella observatörer som den rättmätige vinnaren av presidentvalet 2024





USA:s flygbränslekriss och USA-Kuba: Nytt möte på GuantánamoUSA:s flygbränslekriss och USA-Kuba: Nytt möte på Guantánamo. Risken för en brist på flygbränsle ligger längre fram än man tidigare fruktat, spår statliga Swedavia. USA har utfört upprepade attacker mot fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet, som hävdas smuggla narkotika.

Sammanfattning av nyheter: Tunnelbanehavari, Arne Slot sparkas, Kanada medborgarskapsökning och merDenna sammanfattning omfattar flera aktuella händelser: ett stopp på tunnelbanans röda linje i Stockholm orsakat av vagnfel och evakueringar; Arne Slots avgång som tränare i Liverpool efter en svag säsong trots initial framgång; en stor ökning av godkända medborgarskap i Kanada efter lagändring som gör det möjligt för fler generationer att ansöka; WHO:s generaldirektör besöker Ebola-smittade provinsen i Kongo med tusentals döda; ett andra misslyckat räddningsförsök för den döda knölvalen Timmy utanför Anholts kust; en rättslig utredning i Norge kring försvinnandet av Anne-Elisabeth Hagen där beslag har meddelats; tekniska problem för Stockholm Marathons hemsida inför loppet med 25000 anmälda; och räddning av fyra personer fast i en grotta i Laos efter att andra sökte efter guld.

