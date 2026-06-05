Sammanfattning av nyheter: Tågstopp, mordgissning och elitspelares skada

Den här texten sammanfattar flera olika nyhetshändelser från Sverige och utlandet, inklusive ett oväntat tågstopp mellan Göteborg och Stockholm, en misstänkt mordgissning om en veteranskådespelare i USA, problem med felparkerade bilar på badplatser i Stockholm, en debatt om behandling av barn med svår fetma, ett kidnappningsfall i Frankrike som slutade med en död kropp, en skada på en NHL-back i Stanley Cup-finalen, Kinas ledares besök i Nordkorea och USA:s övervägande omprövning av sin närvaro i Bosnien-Hercegovina.

Det är just nu stopp i tågtrafik en mellan Göteborg och Stockholm, rapporterar GP. Genom ett sparprogram på Trafikverket har man lyckats höja underhåll et av vägar och spår, och dragit ned på de interna kostnaderna med 900 miljoner kronor.

Nedskärningarna har skett bland annat genom anställningsstopp, neddragning av konsulttjänster och digitalisering. Effektiviseringen har lett till att man kunnat öka beläggningsarbetet på vägar från 300 till 500 mil mellan 2024 och 2025, bytt fler vägtrummor och ökat utbytet av spårväxlar och kontaktledningar kraftigt. Just nu pågår 1800 underhållsarbeten mot förra årets 1700, vilket även det var ett rekord, enligt Trafikverket. Tekniskt undersökning har genomförts.

En anmälan om våldtäkt har upprättats, skriver polisen på sin sajt. Ingen misstänkt är gripen. Veteranskådespelaren James Handy från filmer som Top Gun: Maverick och Jumanji misstänks ha mördats av sin flickväns son, rapporterar Variety. Handy, som även synts i flera tv-serier som Melrose Place och På spaning i New York dödades i en knivattack den 3 juni i Los Angeles.

Den misstänkte mördaren är 44-årige Michael Gledhill som är son till Handys flickvän. Gledhill ska ha erkänt på plats och greps av polisen. James Handy blev 81 år. Flera badplatser i Stockholm har haft problem med felparkerade bilar om somrarna.

Det har bland annat medfört att utryckningsfordon haft svårt att ta sig fram. I ett försök att bringa ordning har staden nu infört parkeringsavgifter på sex olika badplatser, skriver. Det vore familjevänligare att skippa avgifterna och se över möjligheten att skapa fler p-platser i stället. Varför är så nödvändigt att se våra populära bad som en kassako? säger Ofelia Namazova (KD) i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd till Mitt i.

Höstens val närmar sig och regeringen Kristersson kan snart göra bokslut över mandatperioden. DN har sammanställt vilka ministrar som utmärkt sig genom att vara mest produktiva inom ett antal utvalda områden - och vilka som dominerat i medierna. Klinien tar emot barn med svårast fetma i Stockholm. Uppemot 100 000 barn i Sverige lider av sjukdomen, som innebär stora hälsorisker, följdsjukdomar och psykiska påfrestningar.

Kostnaden för läkemedlen, drygt 2500 kronor per månad, går inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att familjerna får betala det själva, vilket Annika Janson tycker är fel. Det finns många andra sjukdomar som också beror på ärftlighet och livsstil, som till exempel högt blodtryck och diabetes typ 2, där samhället betalar. Men för obesitas gör man inte det, säger hon till SVT. I fredags förra veckan försvann Lyhanna, 11, ett fall som nu skakar Frankrike.

Flickan hade nyss slutat skolan i Fleurance utanför Toulouse. Innan försvinnandet sågs hon stiga in i en bil som misstänks tillhöra en av hennes vänners pappa, 41-årige Jérôme Barella. Han har häktats misstänkt för kidnappning och olaga frihetsberövande av barn under 15 år. Under torsdagen kom ny utveckling i fallet.

En kropp har hittats i en silo i en jordbruksfabrik i Gers, rapporterar bland annat. Fabriken ligger cirka 15 kilometer från Fleurance. Tester genomförs för att säkerställa identiteten på kroppen, men det befaras vara Lyhanna. Den misstänkte gärningsmannen Jérôme Barella har erkänt att han skjutsade flickan förra fredagen.

Han hävdar dock att han släppte av henne vid simbassängen. Jérôme Barella är inte dömd sedan tidigare och har aldrig förhörts av polis. Han har däremot förekommit i fall om sexuellt våld som senare avskrivits, enligt. Vegas Brayden McNabb fick föras till sjukhus efter att ha fått en puck i ansiktet i den andra Stanley Cup-finalmatchen mot Carolina.

Efter det fick han se sitt lag tappa en 2-0-ledning till förlust med 3-4. Danske Nikolaj Ehlers slagskott i den elfte minuten träffade McNabb rakt i ansiktet och 35-åringen kördes enligt ESPN till sjukhus för omplåstring. Vegas såg ut att klara sig utan backen, som stod för tre assist i den första finalmatchen. Men efter en slutforcering från Carolina gick matchen från 2-0 till 3-3 på mindre än tio minuter och fick avgöras i sudden death.

Väl där avgjorde Seth Jarvis till 4-3 för Carolina och utjämnade matchserien till 1-1 i bäst av sju. Nästa match spelas natten mot söndag i Las Vegas. Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar båda länderna. Xi besöker Nordkorea 8-9 juni på inbjudan av Nordkoreas diktator Kim Jong-Un, enligt statliga kinesiska CCTV.

Xi Jinping välkomnade Kim Jong-Un i Peking i september. Kina är en viktig källa för diplomatiskt och politiskt stöd till Nordkorea, som är ett av världens mest isolerade länder och är belagt med omfattande internationella sanktioner. USA kommer att ompröva sin närvaro i Bosnien-Hercegovina efter misslyckade förhandlingar kring utnämningen av en ny hög representant i landet, uppger det amerikanska utrikesdepartementet





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