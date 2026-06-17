Sammanfattning av nyheter: Trafikolyckor, livstidsfängelser, friande och andra händelser

Denna sammanfattning omfattar flera nyhetshändelser inklusive trafikolyckor i Degerfors och Örebro, livstidsfängelse för dubbelmord i Ullared, friande av åtalade i Gävle, gripande av man med kniv i Stockholm, lungtransplantation hos norska kronprinsessan, obehörig död i Sigtuna, Riksbankens räntebeslut och SVTs personalneddragningar.

En trafikolycka har inträffat i Degerfors där en gångtrafikant påkörddes av ett fordon med lastbilregistrering. Den skadade personen, som är vaken och talbar, har skador på ben och underkropp och polisen är på plats för utredning.

Samtidigt har en annan trafikolycka på E18 i Örebro involverat en lastbil och ett TMA-fordon, vilket lett till att två personer skadades och vägen blockerats. Vid denna olycka valde flera bilister att vända för att undvika att bli fast, vilket lett till att en man grips misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Polisen har inlett en förundersökning och vägen förväntas vara avstängd i flera timmar.

I annan nyhet har hovrätten dömt två män till livstids fängelse för mord på en 20-årig man som hittades död i ett skogsområde utanför Ullared efter att ha legat där i nästan en månad. Männen, båda 35 år, kunde grips efter att en av dem erkände gärningen under en hemlig infiltrationsoperation. Den som inte är svensk medborgare har utvisats. Hovrätten fastställde skulden och livstids fängelsen men ändrade tingsrättens dom avseende skadestånd så att endast föräldrar, inte syskon, får ersättning.

I Gävlefriades en man som åtalats för mord och mordförsök i samband med en skjutning vid en skola i oktober förra året där en man dog och en annan skadades. Även en 19-åring åtalad för medhjälp frias. Ytterligare en händelse involverar en naken man med ett knivliknande föremål på Klarabergsgatan i Stockholm som tacklades av polis och elchockvapen användes för att få honom under kontroll. Han fördes till sjukvård och gripits misstänkt för grovt brott mot knivlagen.

Polisen vill förhöra honom för att klarlägga hans motiv. I Norge genomgick kronprinsessa Mette-Marit en lyckad lungtransplantation vid Rikshospitalet i Oslo, meddelade kungahuset. Avdelningsledare Arnt Fiane tackade medicinteamet för en framgångsrik operation. I Sigtuna hittades en död person vid Garnsviken, polisen har inlett en förundersökning om möjligt mord eller dråp och personens identitet är ännu inte fastställd.

Slutligen meddelade Riksbanken att styrräntan förblir oförändrad på 1,75 procent, medan SVT genomför ett sparpakket som innebär att 141 tjänster försvinner; enligt Journalisten sker detta genom frivilliga avgångar, naturliga avslut och omplaceringar utan att några anställda sägs upp. HR-direktör Åsa Barsness uttryckte tacksamhet för den goda dialogen under processen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trafikolycka Livstids Fängelse Mord Friande Gripande Transplantation Riksbanken SVT Sparbudget

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

rubrik på svenska utan citationsteckensammanfattning på svenska utan citationstecken

Read more »

Veckans nyheter: Skärpta utvisningsregler, Ericsson-vd byts, Think Pink-dom och merEn sammanfattning av veckans viktigaste nyheter, inklusive lagändringar om utvisning, Ericssons vd-skifte, Think Pink-domen i hovrätten, ersättning i da Costa-fallet, FBI hindrar attentat och mer.

Read more »

Fria ord: Sluta lägg över de finaste jordgubbarna till din egen korg!Vi har alla sett denna person, som lyfter upp varje jordgubbe och synar den, är den godkänd, landar den i ”den egna asken”, skriver ”Mattias”.

Read more »

Fem saker att ha koll på under handelsdagenStockholmsbörsen väntas öppnas svagt ned under denna makrotunga onsdag. Bland annat väntas räntebesked från Federal Reserve i USA och från Riksbanken här…

Read more »