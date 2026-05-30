Sammanfattning av nyheter: Tunnelbanehavari, Arne Slot sparkas, Kanada medborgarskapsökning och mer

Denna sammanfattning omfattar flera aktuella händelser: ett stopp på tunnelbanans röda linje i Stockholm orsakat av vagnfel och evakueringar; Arne Slots avgång som tränare i Liverpool efter en svag säsong trots initial framgång; en stor ökning av godkända medborgarskap i Kanada efter lagändring som gör det möjligt för fler generationer att ansöka; WHO:s generaldirektör besöker Ebola-smittade provinsen i Kongo med tusentals döda; ett andra misslyckat räddningsförsök för den döda knölvalen Timmy utanför Anholts kust; en rättslig utredning i Norge kring försvinnandet av Anne-Elisabeth Hagen där beslag har meddelats; tekniska problem för Stockholm Marathons hemsida inför loppet med 25000 anmälda; och räddning av fyra personer fast i en grotta i Laos efter att andra sökte efter guld.

Stopp på tunnelbanans röda linje - passagerare evakueras. Det är stopp på tunnelbanans röda linje mellan Stadion/Karlaplan och T-Centralen i båda riktningarna. Utöver stoppet är det omfattande förseningar och inställda avgångar på linjen.

Anledningen är ett vagnfel. Enligt uppgifter har man backat tillbaka en vagn till Stadion och passagerarna har fått kliva av. Den felande vagnen har börjat evakueras och de kommer att ledas till Östermalmstorg. SL skriver på sin hemsida att resenärer från Norsborg och Fruängen kan byta i Slussen och ta ett skytteltåg för vidare färd mot T-Centralen. Liverpools huvudtränare Arne Slot lämnar laget, meddelar den engelska fotbollsklubben på sin hemsida.

Svenske Alexander Isak får därmed en ny tränare till nästa säsong. Efter två säsonger i Liverpool har Arne Slot gjort sitt som tränare i klubben, nederländaren får sparken efter en svag säsong. Slot hade stora skor att fylla när han tog över Liverpool efter Jürgen Klopp. Och första säsongen lyckades han - Slot tog klubben till sin 20:e ligatitel 2024-2025.

Men den här säsongen har laget gått sämre. Liverpool slutade femma i ligan, trots stora, dyra värvningar förra sommaren. Spelet har också varit svagt, och det har ryktats i brittiska medier om sprickor mellan Slot och flera spelare. Enligt den välinformerade transferjournalisten Fabrizio Romano är den tidigare Bournemouth-tränaren Andoni Iraola favorit att ta över som tränare i klubben.

En början på stor ökning av nya medborgarskap i Kanada efter en ny lag. I december utvidgades reglerna för medborgarskap i Kanada, och sedan lagen trädde i kraft har antalet nya godkända medborgarskap ökat med fler än 1000 i månaden. Hälften av de nya godkännandena är amerikaner, rapporterar Reuters. Lagen gör det möjligt för ättlingar till kanadensare bortom första generationen att ansöka om medborgarskap i landet.

Bakgrunden är en dom från 2023 som slog fast att det strider mot grundlagen att begränsa medborgarskapet till första generationen födda utomlands, som tidigare var fallet. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har anlänt till den provins i Kongo som är hårdast drabbad av Ebola, rapporterar AFP. Över 240 personer har dött till följd av det senaste ebolautbrottet och över 1000 har smittats, enligt WHO.

Experter har varnat för att siffran över smittade troligen är betydligt högre då det dröjde innan utbrottet upptäcktes. En död knölval har drabbats av en andra misslyckad räddningsinsats. Enligt den tyska tidningen Bild drogs Timmy i land på lördagsmorgonen med en stålvajer kopplad till ett fordon. Det är det andra försöket att flytta valen efter att det första bärgningsförsöket fått ställas in på grund av dåligt väder.

Kadavret kommer nu att obduceras. Den döda knölvalen upptäcktes utanför Anholts kust i mitten av maj. Med hjälp av en sändare på valen kunde myndigheterna konstatera att det rörde sig om samma val som tidigare strandat på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön och släpptes ut i Nordsjön från en specialbyggd pråm i början av maj.

I en rättslig utredning i Norge har beslagmeddelande getts i ett fall som rör försvinnandet av Anne-Elisabeth Hagen, fru till miljardären Tom Hagen, som försvann i oktober 2018. När en misstänkt i fallet beslutades om beslag, innebär detta att man automatiskt får status som misstänkt enligt paragraf 82 i brottmålslagen när man delges detta beslag, skriver åklagare Guro Holm Hansen till NRK. Innan loppet kraschade Stockholm Marathons hemsida.

Nästan 25000 löpare är anmälda för att springa de drygt fyra mil långa loppet, som startar klockan 12.00 och håller på till 18.45. Tävlingens vd Mats Hedenström sade att det troligen berodde på överbelastning av hemsidan och att de har säkrat upp informationen för att kunna lägga ut den på ett alternativt sätt. Fyra personer som sedan förra onsdagen suttit fast i en grotta i Laos har räddats, rapportera Reuters. Tidigare under fredagen lyckades dykare rädda en annan ur gruppen.

Totalt har fem av de sju personerna, som gick in i grottan för att leta guld, kunnat räddas. De två andra har fortfarande inte kunnat lokaliseras. Bland de som deltagit i räddningsinsatsen finns 15 dykare och experter som även deltog i räddningsarbetet för att få ut pojkarna i det fotbollslag som stängdes in i en grotta i Thailand 2018





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tunnelbana Röda Linjen Arne Slot Liverpool FC Medborgarskap Kanada Ebola Kongo Knölval Timmy Anne-Elisabeth Hagen Stockholm Marathon Grotträddning Laos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stopp mellan Stockholm och Göteborg efter brandSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Fotboll: Uppgifter: Arne Slot lämnar Liverpool – Internationell fotboll 2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »

Stor ökning av nya medborgarskap i Kanada efter ny lagI december utvidgades reglerna för medborgarskap i Kanada, och sedan lagen trädde i kraft har antalet nya godkända medborgarskap ökat med…

Read more »

Arne Slot sparkas – lämnar LiverpoolLiverpools nederländske huvudtränare Arne Slot lämnar klubben, meddelar den engelska fotbollsklubben på sin hemsida.

Read more »