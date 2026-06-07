Sammanfattning av världens nyheter: Flygavbrott, militärköp, politisk kris, sport och olyckor

Den här artikeln samlar flera viktiga nyhetsrubriker från världen: tillfälligt stopp av flygningar i München, Kanadas planer att köpa Gripen-plan, Vänsterpartiets valkrläckning, fotbollshändelser i Brasilien och Danmark, Zverevs historiska seger i Paris, en farlig helikopterkrash i Frankrike, ett fartygshavari utanför Malta och ett fall av farliggående från en stiftelse i Sverige. Artikeln ger en översikt över dessa händelser och deras konsekvenser.

På söndagskvällen uppstod en oväntad händelse vid München s flygplats när alla flygningar tillfälligt stoppades. Enligt nyhetsbyrån AFP orsakades avbrottet av röklukt som påträffades i kontrolltornet.

Trafikledningen hade varnat för rökutveckling klockan 20.30, vilket ledde till att tornet evakuerades som en säkerhetsåtgärd. Detta avbröt flygoperationerna på platsen och orsakade förseningar för ett antal passagerarflyg. Samtidigt pågår intressanta förhandlingar inom försvarsindustrin. Kanada överväger att köpa 72 Jas Gripen-plan från Sverige, ett köp som skulle kunna skapa upp till 9000 jobb och bli det största försvarsindustriella projektet i landet.

Flygvapnet håller förhandlingar med både Saab och den amerikanska konkurrenten Lockheed Martin om nya stridsflygplan. Källor till Reuters anger att ett eventuellt köp av Gripen är en naturlig fortsättning på planerna att förvärva Saabs radarspaningsplan Globaleye, vilket tyder på ett brett samarbete mellan Kanada och Sverige inom militär flygteknik. Inom svensk politik har Vänsterpartiet uttryckt oro över bristande kontroll av kandidater på valbar lista införkommande val.

Partiledare Nooshi Dadgostar medgav i SVT:s Agenda att partiet brutit i sin granskning efter att Expressen avslöjade att 24 kandidater strukits. Hon lovade förbättrade rutiner och ett mer noggrant arbete med valberedningar och distriktordförande för att undvika liknande situationer i framtiden. Inom sporten har Brasilien fått ett besked: högerbacken Wesley Franca från Roma skadade låret i VM-uppladdningen mot Egypten och kommer att missa turneringen.

Den 22-årige spelaren var den ende dedicerade högerbacken i truppen, vilket tvingar tränaren att tillkalla Atalantas Ederson som ersättare, enligt Reuters. På TV4:s program Robinson vann Sonja Rudqvist efter veckor av hart纳 och utmanande förhållanden. Många deltagare har genom åren lidit av hemlängtan, matbrist och förräderi från medtävlare. Sonja stod emellanåt stark och vägrade att ge upp, trots att andra deltagare uttryckte stark längtan hem.

I Frankrike inträffade en tragisk helikopterkrash i regionen Loiret utanför Orléans. En gendarm omkom och två andra skadades svårt när helikoptern, som tillhörde den polisiära gendarmeriet, kraschade i ett skogsområde under en sökoperation efter en försvunnen person. Lokala myndigheter bekräftade att tre gendarmer fanns ombord, och att piloten samt en mekaniker transporterades till sjukhus i kritiskt tillstånd. I dansk fotboll upplevde Christian Eriksen en ny chock när han kolllapsade under en match.

Detta är andra gången det inträffar; för fem år sedan stannade hans hjärta under EM-matchen mot Finland. Eriksen överlevde tack vare snabb hjärt- och lungräddning och har sedan opererat in en pacemaker. I matchen var han vid medvetande då han fördes bort. Under franska öppna, Roland Garros, vann Alexander Zverev sin första grand slam-titel efter tidigare finalförluster.

Han besegrade italienaren Flavio Cobolli med 3-2 i en spännande match som svängde fram och tillbaka. Zverevs seger blev tydlig när han sjönk ihop på gruset och började gråta av glädje efter den sista bollen. En annan nyhet från Sverige visar att en 80-årig man stals drygt 900 000 kronor från en stiftelse för att investera i kryptovaluta.

Han erkände att han förde över pengar till sitt eget konto 19 gånger mellan 2021 och 2024 men nekar till att det var ett brott, påstående att det bara var lån. Han har återbetalat det mesta, särskilt efter att brottet avslöjades. Stockholms tingsrätt dömde honom till villkorlig dom och 30 dagsböter, samt att betala tillbaka de återstående 4999 kronor som skadestånd. I Medelhavet kapsejsade ett fartyg utanför Maltas kust, vilket ledde till att minst tio personer omkom.

Enligt Italiens kustbevakning kom fartyget från Libyens kust och förde omkring 60 personer, antagligen migranter som försökte nå Europa. På ett helt annat tema upplevdes en förvånansvärd händelse på Viksängs bibliotek i Västerås när ett antal böcker lämnades tillbaka, vilket väckte uppmärksamhet bland personal och besökare





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