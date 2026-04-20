Sammanfattning av veckans händelser: Från rättsliga processer till naturkatastrofer

En omfattande genomgång av veckans mest betydande nyheter, inklusive insiderbrott, internationella olyckor, jordbävningen i Japan och aktuella händelser i Sverige.

Veckans nyhetsflöde bjuder på en mångfald av händelser, från rättsliga processer och internationella olyckor till kulturpolitik och naturkatastrofer. Den juridiska processen kring Mårder fortsätter att väcka uppmärksamhet efter att han häktats misstänkt för fyra fall av grovt insiderbrott. Trots bevisläget som lett till häktningen nekar Mårder till samtliga anklagelser.

Samtidigt inom kultursektorn nås vi av nyheten att fotografen och journalisten Tomas Ohlsson har tilldelats årets dokumentärpris från Arbetets museum. Juryn framhåller hans unika förmåga att skildra människoöden med en sällsynt närvaro och respekt. Ohlsson uttrycker att priset är en viktig bekräftelse på hans livslånga engagemang för den berättande fotografin. Internationellt har tragedier präglat rubrikerna. I indiskkontrollerade Kashmir inträffade en fruktansvärd bussolycka där ett 20-tal personer mist livet när fordonet störtade ner i en ravin längs en svårframkomlig bergsväg. Myndigheter vittnar om farliga vägförhållanden i regionen. Även Österrike har drabbats av en allvarlig trafikolycka där en trådbuss kraschade in i en butik i Salzburg, vilket krävde ett dödsoffer och lämnade flera personer skadade. Samtidigt har Japan drabbats av en kraftig jordbävning med magnituden 7,7. Skalvet har utlöst tsunamivarningar och myndigheterna varnar befolkningen för risken för efterskalv som kan visa sig vara ännu kraftfullare än det initiala utbrottet. Inrikespolitiskt och lokalt noteras flera händelser. Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Christiansson betonar vikten av att prioritera kulturarvet framför samtidskultur när statliga medel fördelas. I Tierp har en pojke gripits efter ett våldsbrott på en skola, och i Borlänge väcks åtal mot en tonåring efter en olycka med en manipulerad A-traktor som körts i extrem hastighet. Arbetsmiljön står också i fokus då fackförbundet Seko utfärdat ett skyddsstopp vid SSAB:s stålverksbygge efter att ett stort antal arbetare insjuknat utan att orsaken ännu fastställts. Slutligen noteras en välkommen lättnad för bilister då drivmedelspriserna sänks efter svängningar på den globala oljemarknaden





Nyheter från Sverige och Världen: Ungersk Premiärminister, Invandring, Film och KonflikterEn sammanfattning av aktuella nyheter som rör Ungerns nya premiärminister, dödsfall inom amerikansk immigration, en judisk filmfestival i Malmö, påvens uttalande om Trump, en film om Martha Stewart, ryska och belarusiska simmares återkomst, en skjutning i Kiev och mordutredningar i Sverige och Norge.

Sverige i fokus: Från säkerhetsbrott och våldsdåd till politiska vägvalEn omfattande sammanfattning av aktuella nyheter i Sverige, innefattande rättsfall, politiska förslag gällande rennäringen, sportevenemang och kulturella trender.

Sammanfattning av nyhetsläget i Sverige: Från polisiära tillslag till kulturella satsningarEn omfattande genomgång av dagens nyhetsflöde i Sverige, innefattande polisinsatser mot kampsportsklubbar, domar mot våldsverkare, internationellt bistånd till Gammelsvenskby samt aktuella trender inom konst och idrott.

Sverige möter Grekland i VM-genrep - SverigeSveriges motstånd till VM-genrepet är klart. Blågult möter Grekland på Nationalarenan den fjärde juni.

Sammanfattning av aktuella nyhetshändelser och rättsliga ärendenEn genomgång av veckans stora nyheter, inklusive olyckor i Salzburg och Borlänge, jordbävningsvarningar i Japan, arbetsmiljöproblem på SSAB samt rättsliga ingripanden mot illegal kampsport.

Från krigets Eritrea till ett liv som lärare i SverigeSom barn såg Fitwi Russom sin far tvingas till militärtjänst. Själv såg hans egen väg i livet annorlunda ut – en tuff resa som skulle ta honom från Eritrea till Sverige.

