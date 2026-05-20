Samsung-anställda går ut i strejk, företrädesvis i Sydkorea

Samsung-anställda går på torsdagen ut i strejk. Strejken beror på ett avslag av företagsledningen på ett förslag om bonusar från en medlare. Strejken planeras att pågå i 18 dagar. Förhoppningsvis kan man försöka undvika en utdragen strejk om man hittar en lösning
Drygt 47 000 anställda på sydkoreanska elektronikjätten Samsung går på torsdagen ut i strejk, rapporterar Yonhap. De anställda strejkar då företagsledningen har avfärdat ett förslag från medlare angående bonusar.
Strejken är planerad till 18 dagar lång.
‘Facket kommer att gå på den planerade strejken i morgon’, skriver landets största fackförbund i ett uttalande enligt nyhetsbyrån. Samtidigt har regeringen försökt medla i konflikten då en utdragen strejk skulle kunna skada Sydkoreas ekonomi. Halvledarexport står enligt Yonhap för 35 procent av landets totala export
