Samsung One UI 8.5: Nyheter och förbättringar för äldre telefoner

En utförlig genomgång av Samsung:s nya One UI 8.5 som distribueras till äldre modeller, med fokus på AI-bildredigering, webbkamera-användning och dokument-skanning.

Samsung börjar med att rulla ut det uppdaterade användargränssnittet One UI 8.5 till ett antal äldre modeller i sitt sortiment. MedAndroid 16 som bas ger Samsung :s egna anpassningar en mängd nya funktioner.

Tack vare förenklade inställningar för Auracast kan du titta på film tillsammans med någon som använder ett annat headset, och det finns nya AI-drivna verktyg för att hantera inkommande samtal samt privata fotoalbums som endast du har tillgång till. Men det är bara början på en lång lista med förbättringar. I denna fortsättning går vi djupare in på de mest påtagliga nyheterna i One UI 8.5, med utgångspunkt från Samsung Galaxy S25 och S26.

Eftersom uppdateringar någon gång sker med försening till mindre premiummodeller kan vissa AI-baserade funktioner variera. De mest avancerade AI-verktyg är ofta förbehållna de absolut nyaste och dyraste modellerna, men S25-serien med denna uppdatering har fått samma AI-kapacitet som S26. Med Galaxy AI i One UI 8.5 kan du nu redigera bilder mycket mer intuitivt med hjälp av自然textkommandon. Ta en bild där någon gör något, skriv en förändring, och AI:n fyller i eller byter plats på element helt automatiskt.

Du kan kopiera objekt från en bild och klistra in dem i en annan, med智能anpassning för belysning och skuggning. Även om resultaten inte alltid är perfekta finns det nu en fullständig versionshistorik så du kan backa och fram i redigeringsprocessen. En annan praktisk förbättring är förbättrad webbkamerafunktionalitet. Tidigare krävdes en komplex konfiguration via Länk till Windows, men med en USB-anslutning kan du nu enkelt aktivera mobilen som webbkamera för både PC och Mac.

Du får full kontroll över vilken kamera som används, zoomnivå och upplösning - högre kvalitet kan dock öka värmutveckling och strömförbrukning. Slutligen har dokument-skanningen fått en renoverad gränssnitt, vilket gör det enklare att fånga och dela tydliga textdokument direkt från kameran





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Samsung One UI 8.5 AI Bildredigering Webbkamera Dokumentskanning

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