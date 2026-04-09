Samsung satsar på AI och hälsa: Intervju med nordisk mobilchef Anders Elmby

I en exklusiv intervju med Samsungs nordiska mobilchef, Anders Elmby, diskuteras företagets senaste lanseringar, framsteg inom AI, och hur de nordiska marknaderna skiljer sig åt. Fokus ligger på nya flaggskeppstelefoner, smarta klockor och den kommande Galaxy Ring, samt Samsungs strategier för hälsa och välbefinnande.

Under de senaste två månaderna har Samsung presenterat en rad nya produkter, vilket inkluderar den uppdaterade flaggskeppsserien med nya S26, S26 Plus och S26 Ultra samt de nyligen lanserade Galaxy A37 och A57. I en exklusiv intervju träffade vi Anders Elmby , mobilchef på Samsung s Nordenkontor, för att diskutera de senaste framstegen inom artificiell intelligens (AI), de trender som driver utvecklingen framåt och de stora förändringarna som sker inom företaget.

Innan vi djupt dyker ner i detaljerna kring telefonerna, var vi nyfikna på Anders Elmbys specifika arbetsuppgifter och hur andra produktgrupper, som klockor och Galaxy Ring, passar in i bilden. Anders Elmbys roll på Samsung, som på svenska kallas nordisk mobilchef, har nyligen utökats från Director MX till Vice President MX, där MX står för Mobile Experience och omfattar i princip hela Galaxy-sortimentet. Produkter som TV-apparater och hushållsapparater som tvättmaskiner och kylskåp ingår inte i denna division. I sin roll som nordisk mobilchef leder Anders Elmby landschefer i varje nordiskt land och ser det som sitt främsta uppdrag att förse teamen med bästa möjliga förutsättningar och att fungera som en länk till huvudkontoret i Sydkorea, ibland via Europakontoret i England. Nordenkontoret fokuserar främst på försäljning och marknadsföring, medan produktutvecklingen huvudsakligen sker på huvudkontoret. Trots detta har Nordenkontoret en betydande roll i att fatta lokala beslut om produktsortiment, kundrelationer och hur produkterna kommuniceras. Anders Elmby betonar de unika aspekterna av den nordiska marknaden, samtidigt som han påpekar de tydliga skillnaderna mellan de nordiska länderna, som inte är en homogen grupp. Exempelvis är Sverige och Norge mer premiumorienterade när det gäller telefoner, medan Finland prioriterar värde för pengarna. Vi började samtalet med Samsungs satsning på hälsa, vilket idag framhävs av företaget själva, och diskuterade Galaxy Watch och Galaxy Ring. Vi noterar att Anders Elmby själv bär Galaxy Ring, som lanserades i Sverige inför julhandeln 2024. – Vi har en väldigt stor satsning på hälsa och framförallt då kopplat till AI, vilket då är kopplat både till Galaxy ring och till klockorna i Galaxy Watch-serien. Anders Elmby säger att ringen som släpptes i Sverige inför julhandeln 2024 har levt upp till de förväntningar de hade och fyller en tydlig funktion för användare. Kanske framförallt för de som väljer att inte ha en smartklocka utan använder ringen istället, men även för de som använder båda och ser dem som komplement.När det gäller klockorna så ser jag en utveckling där fler klockor får allt bättre batteritid? – Vi har valt att fokusera på hälsa med våra klockor och vi ser att vi har konkurrenter som valt andra inriktningar. Sedan märker jag också att prisskillnaden mellan klockor som inte har mobiluppkoppling och de som har det minskar. Vi har ju många klockor med mobiluppkoppling och märker att vi har väldigt hög kundnöjdhet på våra klockor. Batteritiden de har upplevs inte som något problem. Det här samlat har också gjort att smarta klockor är en mycket mer relevant produkt för operatörer att sälja idag än bara för några år sedan, säger Anders Elmby.För vissa produkter, som just klockorna med Wear OS, har ni ett tätt samarbete med Google, medan ni på andra områden, till exempel Smarttag, väljer att agera själva, hur gör ni de valen? – Det är alltid kundupplevelsen som avgör. Med klockorna ger samarbetet med Google en bred kompatibilitet med appar, men till exempel våra tv-apparater kör eget system. Just detta, berättar Anders Elmby, är den stora förändringen som skett inom Samsung de senaste åren





mobilse / 🏆 26. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung AI Hälsa Galaxy Smartklockor Mobiltelefoner Anders Elmby Nordiska Marknaden Galaxy Ring

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »