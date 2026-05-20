Samtalsfullhet med premiärministern - Frågor och bekymmer kvar

Dessa ämnen var dominerande när premiärministern Narendra Modi besökte Göteborg. Men bakom kulisserna saknades viktiga frågor som oroar både politiska motståndare och civil samfundet, som situationen inom pressfriheten och demokratifrågan i Indien under Modis ledning.

När Indien s premiärminister Narendra Modi var i Göteborg under veckan var fokus att stärka samarbetet kring grön omställning , AI, rymdforskning och försvars- och säkerhetsfrågor. Det stora frihandelsavtalet som EU nyligen slöt med Indien var också en del av fokusområdena.

Samtidigt saknades viktiga frågor som tycks ha varit helt frånvarande i Göteborg, som läget med pressfriheten och demokratifrågan i landet under Modi. Journalisterna har rapporterat om hot, trakasserier, arresteringar, begränsningar av internetfriheten och maktkonscentration kring Modi och hans parti BJP. Forskningsinstitutet V-Dem vid Göteborgs universitet har beskrivit Indien som en ‘elektoral autokrati’, vilket innebär att val fortfarande är till stor del legitimt, men demokratiska rättigheter och institutioner har försvagats.

Genom att läsa Dagens Arenas nyheter, krönikor, ledare och essäer och genom att stötta journalisten med tips, debattartiklar eller donationer, kan Sverige värna sin tradition av arbete för mänskliga rättigheter i det internationella samarbetet





