Samtyckeslagen fem år senare: Framgång och varningar

En analys av samtyckeslagens effekter: fler anmälningar och fällande domar, men kritiker varnar för rättsosäkerhet för unga män.

Det var en oerhörd framgång när alla partier klubbade samtyckeslagen 2018, bara fem år efter att Fatta började driva kravet. I dag anmäls fler våldtäkt er, och fler döms.

Men allt fler varnar också för att pojkar och män döms till långa fängelsestraff på otillräcklig bevisning. Den nya lagen, som bygger på frivillighet snarare än våld eller hot, har hyllats av feministiska rörelser och internationella organisationer. Samtidigt pekar kritiker på en oroande utveckling där rättssäkerheten hotas när domstolar allt oftare dömer på lösa grunder. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda våldtäkter ökat med över 50 procent sedan lagändringen, och andelen fällande domar har stigit markant.

Men bakom siffrorna döljer sig fall där unga killar, ofta tonåringar, får fleråriga fängelsestraff för handlingar som tidigare hade klassats som mindre allvarliga. Advokater och juridikprofessorer varnar för att lagen i praktiken blivit ett instrument för att straffa unga män utan tillräcklig bevisning. Samtidigt är det tydligt att lagen har haft en normerande effekt: samtycke är nu en självklar del av sexualundervisningen och den allmänna debatten.

Men frågan är om lagstiftningen har gått för långt i sin ambition att skydda offer. Flera uppmärksammade fall, där domstolar har friat trots starka indicier, visar på en spänning mellan att vilja döma skyldiga och att undvika att oskyldiga fälls. I september 2013 ändrar hovrätten domen mot sex unga killar som stått åtalade för våldtäkt efter att ha turats om att ha samlag med en 15-årig flicka i ett låst rum.

I tingsrätten döms killarna till ungdomsvård, men hovrätten frikänner dem. Domen är en av flera som får stor uppmärksamhet i medier under kort tid. En annan man har friats för en våldtäkt i Karlstad, trots att tingsrätten tror på kvinnans berättelse om att hon inte ville ha sex. Och så har det skrivits om fallet i Umeå, där en ung man dömdes till fängelse i två år för våldtäkt efter en fest.

Bevisningen bestod enbart av offrets berättelse och chattmeddelanden som enligt försvaret tolkades fel. Kritiker menar att sådana domar riskerar att underminera förtroendet för rättsväsendet, särskilt bland unga män. Samtidigt framhåller förespråkare för lagen att den har lett till en mer rättvis bedömning av sexualbrott, där offrets upplevelse sätts i centrum. De pekar på att många fler våldtäkter nu anmäls, vilket tyder på att lagändringen har fått fler att våga träda fram.

Men siffror visar också att andelen anmälningar som leder till åtal är fortsatt låg, omkring 10 procent. Det innebär att många offer fortfarande möter ett rättssystem som inte alltid kan ge dem upprättelse. Debatten om samtyckeslagen är långt ifrån över. Den har blivit en symbol för en ny syn på sexuellt självbestämmande, men också en påminnelse om hur svår balansen är mellan att skydda svaga och att garantera rättssäkerhet.

Framtiden får utvisa om lagen kan förfinas utan att förlora sin grundläggande intention. För unga killar som riskerar att dömas på otillräckliga grunder är insatserna höga. Och för kvinnor som utsatts för övergrepp är det avgörande att rättssystemet fungerar. I slutändan handlar det om att bygga ett samhälle där alla kan känna sig trygga - både offer och de som felaktigt anklagas.

Den svenska samtyckeslagen har satt en internationell standard, men dess implementering kräver fortsatt uppmärksamhet och justeringar. Endast då kan den leva upp till sitt löfte om en mer rättvis och human rättskipning





