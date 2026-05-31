San Antonio klart för NBA-final - möter New York Knicks i revansch

San Antonio Spurs besegrade Oklahoma City Thunder i den sjunde och avgörande matchen och är nu klara för NBA-final. Där väntar New York Knicks, samma lag som Spurs besegrade i sin första final 1999.

San Antonio Spurs skrev historia natten till tisdagen svensk tid när de besegrade regerande mästarna Oklahoma City Thunder med 111-103 i den sjunde och avgörande slutspelsmatchen i Western Conference-finalen.

Segern innebär att Spurs är klara för NBA-final för första gången sedan 2014, och de gör det genom att slå ut ett lag som var storfavorit inför säsongen. Matchen var en nagelbitare från början till slut, med ledningsbyten och intensivt försvarsspel från båda sidor. Publiken i AT&T Center i San Antonio var i extas när slutsignalen ljöd.

Superstjärnan Victor Wembanyama, som aldrig tidigare spelat en sjunde och avgörande match i NBA, visade varför han anses vara ligans mest unika talang på decennier. Den 20-åriga fransmannen noterades för 22 poäng, 14 returer och 5 blockeringar, och var den enskilt största anledningen till att Spurs kunde hålla undan i slutminuterna. Hans närvaro i målgården fick Oklahoma Citys spelare att tveka i sina avslut, och hans förmåga att skjuta från distans tvingade fram en försvarsomställning som öppnade ytor för lagkamrater.

Tränaren Gregg Popovich hyllade efter matchen Wembanyamas mognad och lugn under press. På andra sidan gjorde säsongens MVP Shai Gilgeous-Alexander vad han kunde för att hålla sitt skadedrabbade Oklahoma City vid liv. Med 35 poäng, 8 assist och 6 returer var han planens främsta spelare statistiskt sett, men han fick inte tillräckligt med stöd från sina lagkamrater. Lagets andrestjärna Jalen Williams var skadefrånvarande, och reservspelarna kunde inte kompensera för förlusten.

Trots en heroisk insats från Gilgeous-Alexander räckte det inte för att stoppa Spurs momentum. Oklahoma Citys säsong tar därmed slut i ett bittert nederlag, men laget har en ljus framtid med en ung kärna. För San Antonio väntar nu en historisk final mot New York Knicks - samma lag som Spurs besegrade med 4-1 i matcher 1999 för att ta sin första NBA-titel.

Den gången var det en överraskande seger för ett lag som såtts som åttondeseedade. 27 år senare har Spurs vunnit fem mästerskap totalt, och nu står de inför chansen att återupprepa bedriften mot just Knicks. Finalen väntas bli en taktisk uppgörelse mellan två välorganiserade lag, där Wembanyama kommer att ställas mot Knicks starka forwardparad. För Spurs handlar det om att utnyttja sin längd och skytte, medan Knicks förlitar sig på ett fysiskt försvar och snabba omställningar.

Första finalmatchen spelas om några dagar, och basketsverige ser fram emot en episk uppgörelse





