Sanna delar sovkupe med Ali, en kenyan som åker hem till Nairobi efter ett år i Ukraina där han har jobbat för Röda korset i Charkiv.

Sanna delar sovkupe med ett proffs och en nybörjare. Över henne ligger en kenyan, under en ukrainare. De är på väg från Ukraina till Warszawa .

Sanna delar sovkupe med Ali, en kenyan som åker hem till Nairobi efter ett år i Ukraina där han har jobbat för Röda korset i Charkiv. Han har åkt tåg i Ukraina förr, men aldrig just det här, det enda direkttåget som finns från Kiev till Warszawa. Nästan alla förbindelser kräver byte vid gränsen, detta är det enda som tycks klara ländernas skilda spårvidd.

Sanna och Ali delar sovkupe med en ukrainsk man i 65-årsåldern som heter Ali, som han inte är, och en ung tjej i kupén intill. De är alla på väg att sova i den trånga soffan i tåget. Sanna visar sängkläderna, madrassen, de manglade lakanen och frottéhandduken som alla passagerare får. Det finns doftsprej på toaletten.

Vad finns att äta? undrar Ali. Sanna svarar att de kan köpa Snickers och te i glas med snirkliga metallhållare, men restaurangvagn finns icke. En ukrainsk man i 65-årsåldern har installerat sig längst ned i kupén och har strukna, rutiga skjortor som han hänger på galge och byter både för natten och när morgonen gryr. En kenyan har installerat sig högst upp i kupén och har tre bågnande resväskor som han inte kan få plats med.

Han måste upp och visa allt i sina stora väskor för gränspolisen. Ali måste upp och visa allt i sina stora väskor för gränspolisen. Han vet att det är för att han är svart, säger Ali efteråt, det är samma överallt, det är bara att ta det lugnt. Sanna och Ali är på väg att sova i den trånga soffan i tåget





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