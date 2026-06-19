Sanna Lundell avslöjar separation från Stora Lundby herrgården

Reporter om hur kändisparet Sanna Lundell och hennes partner delar upp en herrgård efter 10 år

Stora Lundby är en herrgård med anor från 1500-talet, belägen i Nynäshamns kommun söder om Stockholm. I ett tidigare program på Discovery plus, Här bor jag, visade Sanna Lundell hur deras hem ser ut.

Herrgården är ett rymligt hus med elva rum fördelade på tre våningar samt ett ytterligare markområde på 39 hektar. Bland de olika faciliteterna finns en uteplats med spabad, en vinterträdgård, stall, växthus och ett lysthus. Paret har bott i den gemensamma bostaden i fler än tio år men i maj 2025 meddelade en domstol att deras samboförhållande hade upphört. I maj 2025 ansökte Lundell om hjälp av en bodelningsförrättare från tingsrätten för att dela upp deras gemensamma egendom.

I handläggningsdokumenten på Stockholms tingsrätt står det att samboförhållandet upphörde i maj 2025. Detta avslöjande kom som chock för både allmänheten och dem själva eftersom de aldrig tyckt att tala om detta offentligt. Sanna Lundell förklarade i podden Inte din morsa varför hon inte hade pratat om uppbrottet offentligt. Hon beskrev att hon har barn och vill att de ska få sitt nya liv i lugn och ro, utan att för många människor vill veta om konflikten.

Hon lägger vikt vid att dölja efter besluten. Uppgångspriset för Stora Lundby steg personligt från 14,4 miljoner kronor till 35 miljoner kronor. En reell ökning som reflekterar fastighetsvärdet i området. Lundell menar att detta är ett steg för att avsluta det gamla lägret av tårar och för att ge barnen ett nytt landskap utan onödig press.

Hon betonade att processen borde vara i lugn, i ro och att hon vill tänka på barnens framtid snarare än att möta allmänt åsikter. Denna själva beslutets innebörd visar ett fokus på privatliv, familjeaktiva samt ekonomisk stabilitet i en fastighetsaffär.





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