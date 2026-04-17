Säpo avslöjade ryskt sabotageförsök: Värmeverk måltavla under 2025

Säkerhetspolisen har avvärjt ett ryskt försök till sabotage mot ett svenskt värmeverk. Angreppet riktades mot samhällskritiska styrsystem och indikerar ett ökat ryskt risktagande. Utspelets tajming väcker dock frågor om politiska motiv inför valet.

Under en allvarstyngd pressträff på onsdagen uppmärksammade Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar , ett uppmärksammat försök till ett ryskt sabotagedåd mot ett värmeverk i Västsverige våren 2025. Angreppet, som avvärjdes av Säkerhetspolisen som identifierade Ryssland som ansvarig aktör, syftade till att slå mot så kallade OT-system. Dessa system är kritiska för styrning av samhällsviktiga anläggningar och funktioner, vilket innebär att ett lyckat angrepp skulle ha kunnat leda till mycket allvarliga konsekvenser för Sverige.

Bohlin beskrev händelsen som ett tecken på ett förändrat, mer riskbenäget och vårdslöst agerande från Rysslands sida och försäkrade att berörda myndigheter är väl förberedda på liknande hot.

Det faktum att regeringen väljer att offentliggöra ett avvärjt angrepp som inträffade för ett år sedan väcker frågor kring tajmningen. Händelsen dominerade stora delar av nyhetsrapporteringen i SVT, där inslag om oro för Ryssland, säkerhet, försvar och utrikesfrågor blandades med analyser av väljarnas ökande intresse för dessa ämnen. SVT:s säkerhetsreporter John Granlund noterade att regeringen går ett steg längre än tidigare genom att direkt peka ut Ryssland som ansvarigt, en strategisk metod för att explicit koppla ett land till en specifik händelse. Den officiella förklaringen från Bohlin var att signalera till Ryssland att deras agerande observeras och att stärka den allmänna medvetenheten om hoten mot Sverige.

Kritiker har dock påpekat att Rysslands hybridkrigföring mot västvärlden och Sveriges utsatta position inte är ny information, med tanke på statsminister Ulf Kristerssons tidigare uttalande i januari 2025 om att 'Sverige är inte i krig, men det råder heller inte fred'.

Även om transparens kring landets säkerhet är en viktig aspekt av regeringens arbete, framstår tidpunkten för detta utspel som speciell. Det väcker tankar om huruvida regeringens, och specifikt Moderaternas, svaga opinionssiffror inför en annalkande valrörelse kan ha spelat en roll i beslutet att gå ut med informationen. Utrikes- och försvarsfrågor har under de senaste åren fått ökad betydelse bland väljarna, där oron för ett världskrig har ökat markant från 10 procent till 37 procent mellan 2016 och 2024, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Regeringspartiernas strateger är medvetna om detta, liksom att Moderaterna toppar förtroendelistan i försvarsfrågor med 33 procent av väljarnas stöd, betydligt högre än Socialdemokraterna (19%) och Sverigedemokraterna (11%).

Att avskräcka hotaktörer och försvara landet är en central del av regeringens uppdrag. Att däremot använda rädslan för hot för att vinna väljare är en taktik som regeringen bör undvika





