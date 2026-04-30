Sara Bäckström och andra fastighetsägare i Kiruna känner sig svikna av LKAB:s nya ersättningsmodell

Sara Bäckström och hennes familj står inför en osäker framtid när LKAB:s gruvutbyggnad tvingar dem att flytta från sitt nästan hundra år gamla hus i Kiruna. De känner sig svikna av LKAB:s nya ersättningsmodell som inte ger dem inflytande över utformningen av deras nya bostad.

De har investerat hundratals timmar och hundratusentals kronor i renoveringar, bland annat med nytt kök, kakel i badrummet, altan, dubbelgarage, kamin och bastu. Nu står de inför en ny verklighet där LKAB har ändrat sin ersättningsmodell och erbjuder så kallade kataloghus istället för att låta fastighetsägarna vara med och bestämma över utformningen av sina nya bostäder. Sara Bäckström känner sig sviken av LKAB:s nya modell.

Hon menar att familjen inte längre har någon inflytande över hur deras nya bostad ska se ut eller var den ska placeras. Tidigare har LKAB arbetat med att ta fram olika husmodeller och tomter utifrån de gamla fastigheterna, vilket gav ägarna en större delaktighet i processen. Nu får de istället ett hus på en plats som de bara ska tacka och ta emot, utan möjlighet att påverka.

– Vi har lagt ner mycket tid och pengar på vårt nuvarande hus, och nu känns det som om vi inte ens får säga till om hur vårt nya hem ska se ut. Det här är inte rättvist, säger Sara Bäckström. Oron bland fastighetsägarna i Kiruna växer när LKAB:s nya ersättningsmodell blir en realitet.

Många känner sig osäkra på vad som väntar dem och hur de ska kunna anpassa sig till en ny bostad som inte speglar deras behov eller önskemål.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Försäkringskassan misstag och andra nyheter från Sverige och världenEn granskning visar att Försäkringskassan har orsakat felaktiga utbetalningar av barnbidrag under flera år. Samtidigt rapporteras om en tragisk händelse i Finland där en kvinna hittades död och en hund avlivades. Dessutom uppmanar SVA allmänheten att rapportera döda ormar och grodor, medan SL:s reseplanerare har tekniska problem. I USA finns en politisk konflikt om kriget i Iran, och i Stockholm utreder polisen en serie misstänkt anlagda bränder. Elpriserna i Sverige förväntas fördubblas på grund av en svag vårflod.

Read more »

Sandström: Vanskötseln av Andra AP-fonden har kostat 90 miljarderAndra AP-fonden har underpresterat i tio års tid. Om AP2 hade matchat genomsnittet kunde kapitalet teoretiskt ha varit cirka 90 miljarder högre. Det motsvarar mer än 15 gånger de pengar som försvann i Northvolt, skriver Christian Sandström.

Read more »

Kung Charles talar till USA:s kongress – och andra nyheterDen brittiske kungen Charles landade i USA och förbereder sig för ett tal inför den amerikanska kongressen. Dessutom rapporteras om domar, politiska beslut, sportnyheter och en rättegång mellan techmiljardärer.

Read more »

Strängare regler inför VM och andra nyheter från världenFotbollsvärlden inför strängare regler inför VM, medan USA utfärdar pass med Donald Trumps porträtt. Samtidigt granskas ABC:s sändningstillstånd, och SOK röstar ned en motion om internationella regler för friidrott. Börserna i New York tappar på grund av oro för AI-kurvan, och Laura Dern ersätter Helena Bonham Carter i 'The White Lotus'. En knölval engagerar Tyskland, medan Mårder misstänks för insiderbrott i Sverige. Musiken till 'Svärtan' skrivs av Jonas Wikstrand, och kung Charles inleder en talan med orden 'Det är en stor ära'.

Read more »

Fabriker, fylla och bråk – är detta årets debut?Namn: Valerie Kyeyune Backström Gör: Är författare, kritiker och biträdande kulturchef på Expressen Född: 1989 Började skriva för Expressen: Började som frilansare 2014, blev biträdande kulturchef 2024 Bakgrund: Har tilldelats Aftonbladets Axel Liffner-stipendium 2023, Författarförbundets Madeleine Gustafsson-pris 2023, Nöjesguidens Stockholmspris...

Read more »

Kambi rusar på rapport – och andra börsnötarKambi ökar kraftigt efter en stark rapport och nya avtal i Kanada. Även Apotea och Kone rapporterar nyheter som påverkar börsen, medan andra bolag kämpar med utmaningar.

Read more »