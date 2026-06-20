Sarah Sjöström nerpetad från tronen efter nytt världsrekord

Kate Douglass har slagit nytt världsrekord på 50 meter fritt med tiden 23,59. Sarah Sjöström har varit dominant på distansen men nu är hon nerpetad från tronen. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och regn under midsommardagen.

Sarah Sjöström har varit dominant på 50 meter fritt i många år men nu är hon nerpetad från tronen efter att amerikanskan Kate Douglass slagit nytt världsrekord . 23,59 är den nya världsrekord tiden.

Douglass slog till med jätteloppet under en tävling i Indianapolis sent på fredagsnatten, svensk tid. Med det slog hon Sarah Sjöströms tidigare rekord, som svenskan simmade hem i VM i Japan 2023, med två hundradelar. - Jag är fortfarande i chock. Jag vet inte vad jag ska säga, sade Kate Douglass efter loppet till amerikanska medier.

Senare i sommar kommer Sarah Sjöström göra mästerskapscomeback i EM i Paris efter att ha blivit mamma i augusti 2025. Det blir hennes första mästerskap sedan OS-gulddubbeln på 50 och 100 meter fritt i just Paris 2024. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och regn under midsommardagen. På Västkusten har det redan börjat märkas av. Den senaste halvtimmen har det kommit 1 600 blixtar hittills, skriver gäller över hela Norrlandskusten och ner över halva landet, inklusive Öland.

Exakt placering och tidpunkt för åskan är svårbedömd, enligt SMHI. I Stockholm är prognosen att det kan börja vid 15-16 i eftermiddag och kan fortsätta under kvällen. Varningen innebär bland annat att det kan bli översvämningar i källare, på vägar och göra restider längre. När det blixtrar mycket kan det vara farligt att vistas utomhus.

Blixtnedslag kan även orsaka störningar i el- och telenät samt i tåg- och flygtrafik. En man misstänks för att ha våldtagit en kvinna på Kungsholmen natten mot lördagen, rapporterar SVT Stockholm. Våldtäkten ska ha skett utomhus och kvinnan har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Den misstänkta mannen kunde gripas vid 04.30-tiden på lördagen.

En man i USA med hiv har fått lungor från en donator som var hiv-positiv. Transplantationen öppnar nya möjligheter för patienter med hiv som väntar på nya organ. Patienten, en 56-årig man, har enligt ett pressmeddelande från NYU Langone Health Institute i New York, levt med hiv i 20 år. Han har senaste åren haft kraftigt nedsatt lungfunktion till följd av lungsjukdom och var beroende av syrgas.

I mars fick han nya lungor från en avliden donator som också var hiv-positiv. I USA är det möjligt att transplantera organ från hiv-positiva donatorer till mottagare med hiv, inom ramen för ett forskningsprogram. Tidigare har lever- och njurtransplantationer genomförts med hiv-positiva donatorer men detta är premiär med lungor. Invånarna i ett lägenhetshus i staden Rovinj i Kroatien har fått en ny granne - en ponny har flyttat in på fjärde våningen.

Den månadsgamla ponnyn Mile, fick en tuff start på livet när hans mamma stötte bort honom vid födseln. Dessutom behöver han vård dygnets alla timmar efter en operation på grund av en livshotande infektion. Då fattade hans ägare, Andjelka Josipovic, beslutet att helt enkelt flytta hästen från stallet till familjens lägenhet. - Varannan timme värmer vi på mjölk och matar honom.

Om vi glömmer så vaknar han och väcker oss, säger Andjelka Josipovic som bor en tvårumslägenhet tillsammans med sin sin sambo Kristijan, parets två söner och en hund. Torekov är den lilla fiskebyn på Bjärehalvön som köps upp av svenska miljardärer. Snart kommer sommargästerna, men större delen av året är gatorna tomma. Det efter att en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna strukits från listorna då han utreds misstänkt för barnpornografibrott.

Även Vänsterpartiet är i behov av nya valsedlar sedan Expressen avslöjat att 25 kandidater har spridit antisemitism och hyllat terrordåd på sociala medier. Nederländernas Frenkie de Jong har skadats, och det är oklart om han kommer vara i spel i VM-matchen mot Sverige, uppger Nederländernas förbundskapten enligt Sportbladet. Frenkie tränade i dag men vi får se om han kan spela - hur stor den chansen är, säger förbundskaptenen Ronald Koeman under pressträffen inför Sverigematchen enligt Sportbladet. Nederländerna möter Sverige klockan 19 svensk tid under lördagen





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