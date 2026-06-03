Sarah Sjöström tillbaka i EM-truppen - 22 simmare uttagna

Förbundskaptenen Martina Aronsson har presenterat truppen till Europamästerskapen i simning. Sarah Sjöström gör comeback efter mammaledigheten och leder ett lag med tio damer och tolv herrar.

Sveriges simlandslag till Europamästerskapen i Paris 2024 har presenterats av förbundskaptenen Martina Aronsson . Truppen består av 22 simmare, varav tio damer och tolv herrar, och kan komma att kompletteras efter SM i slutet av juli.

Den mest uppmärksammade återkomsten är Sarah Sjöströms, som gör sitt första mästerskap sedan hon blev mamma i fjol. Sjöström dominerade i Paris 2024 med OS-guld på både 50 och 100 meter fritt, och hennes närvaro i laget ses som en enorm tillgång.

'Det är väldigt glädjande att Sarah är tillbaka i mästerskapssammanhang. Hennes kapacitet, erfarenhet och förmåga att prestera under mästerskap är välkänd. Samtidigt blir hon en viktig del av laget, både i bassängen och vid sidan av', säger Aronsson i ett pressmeddelande. Förutom Sjöström återfinns flera etablerade stjärnor som Louise Hansson och Hanna Bergman på damsidan, medan herrlaget leds av erfarna simmare som Victor Johansson och Robin Hanson.

Laget har en blandning av rutin och ungdomlig energi, med flera debutanter som fått chansen efter starka prestationer under säsongen. Aronsson betonar vikten av att bygga ett lag som kan konkurrera på högsta nivå, inte bara individuellt utan också i stafetter.

'Vi har en bred trupp med stor potential. Målsättningen är att ta medaljer på flera distanser och att slå svenska rekord', fortsätter hon. EM i Paris 2024 väntas bli en tuff utmaning med starka konkurrenter från bland annat Storbritannien, Nederländerna och Italien. Sverige har historiskt sett varit en framstående simnation, och med Sjöström tillbaka hoppas man kunna återta en plats i toppen.

Träningsläger och tävlingsförberedelser pågår för fullt, och förbundskaptenen ser fram emot att se lagets utveckling.

'Vi är redo att kämpa för varje hundradel. Det här laget har vad som krävs för att överraska', avslutar Aronsson. Hela truppen: Damer - Hanna Bergman, Helsingborg; Moa Bergdahl, Laxen; Louise Hansson, Helsingborg; Thilda Häll, Elfsborg; Sara Junevik, Spårvägen; Olivia Klint Ipsa, Helsingborg; Felicia Klintemar, Neptun; Elvira Mörtstrand, Västerås; Sarah Sjöström, Södertörn; Sofia Åstedt, Elfsborg.

Herrar - Ludvig Bartolek, Helsingborg; Vidar Carlbaum, Spårvägen; Linus Forsgren, Linköping; Robin Hanson, Spårvägen; Oskar Hoff, Landskrona; Victor Johansson, Jönköping; Daniel Kertes, Helsingborg; Oliver Munn, Väsby; Elias Persson, Malmö; Melker Rosengren, Väsby; Victor Sandrup, Helsingborg; Charlie Skoglund, Elfsborg





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