SAS bekräftar flygtrafiken och Posti expanderar i Sverige

SAS försäkrar om fortsatt flygtrafik och Posti rapporterar stark tillväxt och ökad efterfrågan på logistiklösningar i Sverige, med fokus på outsourcing och hållbarhet.

SAS försäkrar att flygningar fortsätter som planerat trots marknadsläget och bekräftar tillräckliga bränsleförsörjningar till destinationerna. Samtidigt expanderar det finländska logistikföretaget Posti sin verksamhet i Sverige efter att ha bytt namn från Aditro Logistics i mars 2025.

Posti ser Sverige som en ledande marknad i Norden och vill erbjuda en gemensam logistikpartner för hela regionen. Företaget har upplevt en stark tillväxt under det senaste året, med en ökning av lager- och logistiktjänster med 10,5 procent under fjärde kvartalet 2025 jämfört med 2024. Denna tillväxt drivs av en ökad efterfrågan på kontraktslogistik och intern logistik, samt en växande trend mot outsourcing av logistiktjänster.

En undersökning visar att cirka 70 procent av kunderna är villiga att outsourca mer av sin logistikverksamhet inom de kommande fem åren, främst för att uppnå effektivitetsvinster och bättre skalbarhet. Posti betonar sin långa erfarenhet, djupa logistikkunskap och starka kundfokus som nyckelfaktorer för framgång. Företaget har också investerat i hållbarhet, vilket har resulterat i erkännande och höga rankingresultat i globala ESG-bedömningar som EcoVadis och CDP, samt utmärkelse i Financial Times Europe's Climate Leaders 2025.

Posti ser goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar inom lager- och logistiktjänster i Sverige och övriga Norden. Företagets framgångar i Sverige förklaras delvis av utbyten mellan länderna och ett nära samarbete inom organisationen. Posti har även märkt en ökad stolthet bland sina medarbetare efter varumärkesbytet, vilket bidrar till en starkare teamkänsla och engagemang





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyheter från Sverige och världenEn sammanfattning av dagens nyheter, inklusive en undersökning av smällar i Strängnäs, Adobes aktieåterköp, ett fängelseupplopp i Venezuela och politiska förändringar i Virginia.

Det lockar arbetskraft till Sverige – och det är inte lönenHälften av högkvalificerade arbetskraftsinvandrare uppger att work-life balance var avgörande när de valde Sverige, visar ny SCB-rapport.

Här hyllar Ungsvenskarna gamla Sverige – med skräckfilm från UngernValfilmen visar dansande sommarkvinnor stulna ur blodig sektrysare • SD:s ungdomsförbund vill visa att Sverige ”är vårt land”.

Posti växer kraftigt i Sverige efter framgångsrikt årLogistikföretaget Posti rapporterar stark tillväxt i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics. Ökad efterfrågan på kontraktslogistik och ett växande intresse för outsourcing driver expansionen.

Posti växer på den svenska logistikmarknadenPosti, ett finländskt logistikföretag, rapporterar tillväxt och ökad efterfrågan i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics och börsnoteringen. Företaget ser goda möjligheter att expandera genom att erbjuda en gemensam logistikpartner för hela Norden och dra nytta av outsourcingtrenden.

