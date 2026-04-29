Säsongens hårtrender 2026: Från långt hår till sidbenor och glittrande accessoarer

Årets hårtrender handlar om naturlig rörelse, välmående hår och tidlösa frisyrer. Långt hår med bohemiska vågor, starka luggar och högglansiga färger dominerar, tillsammans med vintage-inspirerade sidbenor och glittrande accessoarer. Experter delar med sig av sina bästa tips för att uppnå en modern och personlig look.

Friskt svall, stark lugg och kraftfulla färger – säsongens hårtrender 2026 är både avslappnade och genomtänkta. Den nya långhårsvågen handlar om vårdade toppar, naturlig form och en välmående finish som känns okonstlad.

Fukt och reparation är A och O, och experter rekommenderar återfuktande schampon, reparerande nattbehandlingar och lätta oljor för att ge längderna spänst utan att tynga ner. Modern elegans uppnås genom att stylas med fingrarna och låta texturen leva. Långt hår 2026 är inte tillrättalagt, utan personligt och framför allt välmående. Skådespelaren Justine Lupe visar hur bohemiska vågor kan vara både romantiska och tidlösa.

Luggtrenden håller i sig och är starkare än på länge, med varianter från klassisk precis-vid-ögonbrynen-lugg till pigga, kortare modeller. Den mest populära är en anpassningsbar gardinlugg som kan stylas framåt, svepas åt sidan eller växa ut snyggt. En lugg behöver ofta lite hjälp från en fön för att ligga snyggt, och torrschampo är en nyckelprodukt för att hålla luggen fräsch och fluffig.

Jennifer Lawrence visar hur en rak, mjuk lugg ger en tidlös, fransk känsla, medan Pamela Anderson demonstrerar en elegant, sidosvept lugg som är perfekt när luggen är på utväxt. Färgtrenderna 2026 är rika och högglansiga, med djärva nyanser som känns både intelligenta och levande. Tracey Cunningham använde Schwarzkopfs färg Igora Vibrance och Olaplex behandling Nº3 på Emma Stone inför Golden Globe, vilket resulterade i ett rött hår som känns både modigt och tidlöst.

Vård och glans är nyckeln till trenden, och resultatet är ett hår som lika väl passar på gala som i vardagen. Sidbenan har fått sitt definitiva genombrott på röda mattan, med glansiga S-formade vågor som faller från en markerad sidbena. Denna look skapar en illusion av mer volym, ramar in ansiktet och adderar elegans. En rufsigare variant där håret slängs över på ena sidan är avslappnad och uppdaterad, perfekt för vardagen.

Accessoarer spelar en stor roll i säsongens frisyrer, där släta knutar, låga hästsvansar och mjukt uppsatta frisyrer förvandlas till intressanta looks med hjälp av glittrande spännen. Det handlar inte om komplicerade konstruktioner, utan om kontrasten mellan den avskalade stylingen och festliga accessoarer. Volym är fortfarande eftersträvansvärt, men nu handlar det om volym som känns levande med rörelse och lätthet i fokus.

Tänk fylliga, beachiga vågor och använd rätt verktyg och lätta stylingprodukter för att bygga höjd vid rötterna utan att tynga ner. Längderna får behålla sin följsamhet, samtidigt som helheten känns fyllig. För att uppnå de bästa resultaten rekommenderas produkter som La Bonne Brosse, Elvital Extraordinary Oil Hair Mask från L’Oréal Paris och Studio Line Indestructible Glue In Spray.

Dessa verktyg och behandlingar hjälper till att hålla håret friskt, glansigt och välmående, oavsett om du föredrar långt hår, en snygg lugg eller en elegant sidbena. Säsongens hårtrender är en blandning av nostalgiska inslag och moderna tolkningar, där hälsa och personlighet står i centrum





