Satellitbilder avslöjar omfattande skador på amerikanska militäranläggningar i Mellanöstern efter iranska attacker

En analys av satellitbilder visar att Iran har skadat minst 20 amerikanska militäranläggningar, inklusive Thaad-försvarssystem, medan USA försöker begränsa tillgången till sådana bilder. Samtidigt fortsätter spänningarna i regionen med israeliska attacker i Libanon och Gaza, och Iran hotar med Countermeasures under pågående förhandlingar.

Satellitbildanalys av BBC avslöjar att Iran orsakat skador på minst tjugo amerikanska militäranläggningar i Mellanöstern , inklusive tre av de åtta avancerade robotförsvarssystemen Thaad . Från amerikanskt håll har informationen hållits hemlig, och Vita huset har till och med bett satellitföretaget Planet Labs att begränsa tillgången till bilder från regionen.

Samtidigt hävdar Irans utrikesministerium att USA bryter mot vapenvilan genom sina attack mot en hamn i södra Iran, och talmannen Esmaeil Baghaei betonar att landet kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försvara sin nationella säkerhet. Läget förblir spänt under pågående förhandlingar där president Donald Trump enligt Reuters pårtar för ett avtal med Iran, medan New York Times rapporterar att Trump har skärpt villkoren och skickat tillbaka förslaget till Teheran.

Enligt amerikanska militärkommandot Centcom har USA under helgen utfört flera attacker mot iransk drönarinfrastruktur, och samtidigt har Kuwait utsatts för drön- och robotattacker tidigt på måndagsmorgonen, beskrivna av USA:s militär som självförsvar för att skydda amerikanska intressen. Tyskland uttrycker oro över Israels framryckningar i södra Libanon och uppmanar båda parterna att avsluta fientligheterna, varnande för att ytterligare eskalering kommer att förvärra den redan spända situationen och leda till nya vågor av internflyktingar.

Frankrike, som har veto i FN:s säkerhetsråd, har krävt ett möte i New York efter Israels okupation av den kulturhistoriskt värdefulla medeltida borgen Beaufort i Libanon. Under tiden rapporterar Iran International att Irans president Masoud Pezeshkian inlämnat en avskedsansökan på grund av att hanakt har blått sideställt av revolutionsgarden, som enligt mediebolaget lyckats tillägna sig makt i ett politiskt vakuum.

I Gaza dödades minst två personer och tolv skadades i en israelisk flygattack mot ett kafé som var fullt av människor som firade helgdagar, enligt Reuters. Siffror från Gazas hälsodepartement anger att nästan 900 palestinier har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft, medan Israels militär rapporterar fyra fallna soldater under samma period.

Ytterligare händelser inkluderar en misstänkt bilattack på ockuperade Västbanken där den gärningsmannen sköts ihjäl av en israelisk soldat, och en 17-årig flicka skadades allvarligt medan en 15-årig flicka fick lindriga skador





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Mellanöstern Satellitbilder Militäranläggningar Thaad Vapenvilan Israil Libanon Gaza Drönare Krig Förhandlingar FN Tyskland Frankrike

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Soldater tjänar miljoner – spelar på kriget i MellanösternI Israel står en stridspilot åtalad, misstänkt för att ha använt hemlig information om kommande attacker mot Iran i vadslagning på Polymarket. I USA har en soldat åtalats i ett liknande fall.

Read more »

USA stoppar handelsfartyg på väg till Iran - nya spänningar i MellanösternUSA:s militär har stoppat ett handelsfartyg som försökte bryta blockaden mot Iran. Samtidigt har en sjömina hittats i Hormuzsundet, och Israel har attackerat mål i södra Libanon. EU inför nya sanktioner mot Hamas, och förhandlingar om Irans uranlager fortsätter.

Read more »

USA och Israel attackerar Iran - dödade Khamenei och eskalerande konflikt i MellanösternDen 28 februari 2026 genomförde USA och Israel enAttack mot Iran och dödade ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel medan världen väntar på ett fredsavtal där blockaden av Hormuzsundet är centralt. Dessutom sköt USA mot ett gambiskt fraktfartyg i Omanbukten och konflikten i Libanon eskalerar med israeliska attacker och Hizbollah-involvering.

Read more »