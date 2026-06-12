Sätt gränser utan att svika vän

Psykoterapeuten Stina Hindström ger råd om hur man kan hantera en vänskap där den ena partens negativa energi blir påfrestande, samtidigt som man skyddar sin egen energi utan att vara snarrask. Hennes svar betonar ömsesidighet, energihantering och tydlig gränssättning och skapar en balans mellan att vara en stödjande vän och att behålla sin egen mentala hälsa.

Om vänskap handlar om ömsesidighet och lojalitet, är det klokt att förstå vilken betydelse en vänskap förtjänar och hur man på ett respektfullt sätt kan sätta gränser för att skydda både sig själv och den andra parten.

En psykoterapeut vid namn Stina Hindström besvarar en bekymrad läsare som har svårt att navigera en vänskap där en av parterna utgör den enda närmaste{vännens: 13 tecknet. Läsaren uttrycker att vännen har låg socialt nätverk så han, med den negativa energin han ofta sprider, får den bekymrade känslosamta att undanstöra någon annan från den vänner välby, eftersom detta skulle skada den ensamne.

Formulera ett svar som ger vägledning i hur man balanserar sin egen välbeusing med att bevara vänskap utan motsänkt ambition





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Vänskap Gränssättning Energi Självskydd Lojalitet

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