Sävehof säkrade semifinalplats efter målrik thriller mot Hammarby

Sävehof besegrade Hammarby med 38–33 i den avgörande kvartsfinalen och är nu klara för semifinal mot HK Malmö. Matchen blev även Richard Hanisch sista i karriären.

Kvartsfinalserien mellan Hammarby och Sävehof kulminerade i en elektrisk atmosfär i huvudstaden där förväntningarna var skyhöga. Matchen blev precis den fartfyllda och målrika tillställning som publiken hoppats på. När slutsignalen ljöd stod det klart att Sävehof avancerar till semifinal efter en imponerande 38–33-seger på bortaplan. Nyckeln till vinsten blev målvakten Oscar Sävinger, som blev inbytt i halvtid och snabbt tog kommandot över matchen.

Hans reflexräddningar i kritiska lägen blev avgörande för att hålla Hammarbys offensiv stången under den andra halvleken. Efteråt uttryckte Sävinger sin glädje över prestationen och betonade hur skönt det var att bidra till avancemanget i ett så pass pressat läge. Redan inför avkast var intresset enormt, och biljetterna till drabbningen tog slut i ett rasande tempo. De som tagit sig till arenan fick valuta för pengarna, då lagen bjöd på en offensiv handboll som resulterade i hela 71 gjorda mål. Redan i paus stod det 20–21, en målskörd som i sig överträffade noteringarna från många tidigare slutspelsmatcher. Hammarby inledde matchen strålande och tvingade Sävehof till en tidig timeout vid ett fyramålsunderläge. Sävehofs taktiska justeringar efter pausen bar dock frukt, och Partillelaget lyckades vända matchbilden genom ett kollektivt starkt försvarsspel kombinerat med det stabila målvaktsspelet. För en av Hammarbys trotjänare, Richard Hanisch, blev kvällen känslosam. Efter slutsignalen bekräftade han att detta var hans absolut sista match i karriären. Beslutet har mognat fram under en längre tid då kroppen inte längre svarar på den belastning som elitidrott kräver. Hanisch hyllade motståndarna och konstaterade ödmjukt att Sävehof var det bättre laget under matchens sista skede. Sävehof kan nu rikta blicken mot nästa utmaning, då de ställs mot HK Malmö i en spännande semifinalserie som inleds i slutet av april. För Hammarby återstår nu en period av reflektion efter en säsong som innehöll både ljusglimtar och denna bittra avslutning





Handboll Sävehof Hammarby SM-Slutspel Richard Hanisch

