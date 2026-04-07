SBAB: Högre ränta och trygghet för företag – utmanar storbankerna med attraktiva sparalternativ

SBAB förstärker sitt erbjudande till företag och organisationer med konkurrenskraftiga räntor och enkla sparalternativ. Med fokus på trygghet och transparens vill banken bli det självklara valet för företagssparande.

SBAB intensifierar sin satsning på företag och organisationers sparande och erbjuder attraktiva räntor jämfört med storbankerna. Banken, som riktar sig till företag oavsett storlek, lyfter fram fördelarna med enkla, trygga sparalternativ och transparenta villkor för att maximera ränteintäkterna. Stefan Andersson, chef för affärsområde Företag och Brf på SBAB , betonar att många företag missar möjligheten att optimera sin avkastning genom att inte prioritera sparkonton.

SBAB har sedan 2025 erbjudit en snittränta på 1,55 procent på rörliga sparkonton, vilket är betydligt högre än storbankernas snitt på 0,21 procent under samma period. Detta innebär en sexfaldig ökning i ränta, vilket demonstrerar SBAB:s förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga villkor. SBAB erbjuder även tidsbundna placeringar, med löptider på 3, 6, 12 månader eller längre, som kan tecknas och administreras digitalt av kunderna. Bankens strategi fokuserar på att göra sparandet enkelt och tillgängligt för alla typer av företag. Detta innebär inga krav på merköp eller krångliga förhandlingar, vilket förenklar processen och frigör tid för företagare att fokusera på sin kärnverksamhet. SBAB strävar efter att vara transparenta med sina räntor och villkor, vilket eliminerar behovet av löpande bevakning och förhandlingar för kunderna. Banken betonar också den trygghet som kommer med deras kreditbetyg och statliga ägande, vilket är särskilt viktigt för företag som vill placera större summor pengar utan att ta onödiga risker. SBAB:s framgångar på företagssidan bekräftas av en ökning av marknadsandelen med 12,8 procent sedan 2025, vilket visar att deras erbjudande är attraktivt för många. SBAB fortsätter att investera i sin digitala plattform för att förbättra användarvänligheten och effektiviteten i sina tjänster. SBAB:s insats för att erbjuda attraktiva sparalternativ har resulterat i en betydande ökning av marknadsandelen. Bankens fokus på att erbjuda enkla, trygga och konkurrenskraftiga sparalternativ till företag och organisationer är tydligt. SBAB vill vara det självklara valet för placering av överskottslikviditet och företagssparande, och man arbetar aktivt för att öka kännedomen om sina tjänster och utmana storbankerna. SBAB är ett tryggt val för företagssparande, som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 1 150 000 kronor per kund och utbetalas inom sju arbetsdagar vid eventuell konkurs eller beslut från Finansinspektionen. För ytterligare information om insättningsgarantin, hänvisas till www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantin/. Digital kontoansökan är möjlig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag med svenskt organisationsnummer





