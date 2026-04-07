SBAB lanserar konkurrenskraftigt sparande för företag – erbjuder högre ränta än storbankerna

SBAB lanserar ett förbättrat erbjudande för företagsparande, med fokus på högre räntor, trygghet och enkelhet. Banken utmanar storbankerna genom att erbjuda attraktiva villkor och en digital sparupplevelse.

Under de senaste två åren har SBAB genomfört en omfattande översyn av sitt erbjudande till företagsmarknaden. Syftet är att tillgängliggöra enkla och trygga sparalternativ med förmånliga villkor för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Stefan Andersson, chef för affärsområde Företag och Brf på SBAB , förklarar att erbjudandet riktar sig till alla företag och organisationer, oavsett storlek, som vill maximera sina ränteintäkter och undvika onödiga förluster.

För många svenska företagare innebär detta att inte prioritera sparränta på företagens buffert- och målsparande, vilket leder till förlorade intäkter. SBAB har sedan 2025 erbjudit en konkurrenskraftig ränta på rörliga sparkonton, med en genomsnittlig ränta på 1,55 procent mellan januari 2025 och mars 2026. Detta kan jämföras med storbankernas genomsnittsränta på 0,21 procent, vilket motsvarar sex gånger mer i ränta. Stefan Andersson noterar att allt fler företag och föreningar har stora summor kapital placerade på både räntefria transaktionskonton och sparkonton, och betonar vikten av att optimera avkastningen på dessa medel.\SBAB erbjuder även tidsbundna placeringar på 3, 6, 12 månader eller längre, vilka kan tecknas och administreras digitalt av kunderna. Enligt SBAB beror deras förmåga att erbjuda högre räntor på en verksamhet med låg risk, finansiell stabilitet och hög kreditvärdighet. Detta säkerställer trygghet för kunder, särskilt de som önskar placera stora summor. Banken är transparent kring sina räntor och erbjuder enkla villkor utan krav på merköp eller krångliga förhandlingar. Kunderna behöver inte löpande förhandla om sina villkor, en fördel jämfört med andra aktörer. SBAB har en stark ställning likt en storbank men är samtidigt effektiva som en mindre aktör. Insättningsgarantin gäller för alla konton, vilket ger ytterligare trygghet för kunderna. För mer information om insättningsgarantin, hänvisas till Riksgäldens hemsida. Digital kontoansökan är möjlig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag med svenskt organisationsnummer.\SBAB:s satsning på företagsparande har hittills överträffat förväntningarna. Sedan januari 2025 till februari 2026 har marknadsandelen ökat med 12,8 procent, från 3,73 till 4,21 procentenheter. Banken fortsätter att utveckla sin digitala plattform för att förenkla användarvänligheten och sina tjänster. Trots detta är det fortfarande många företag och föreningar som inte känner till SBAB:s erbjudanden. Målet är att vara det självklara valet för placering av överskottslikviditet och företagssparande, och SBAB arbetar kontinuerligt med att öka kännedomen, fortsätta växa och utmana storbankerna genom att erbjuda trygghet, enkelhet och konkurrenskraftiga räntor. Stefan Andersson understryker vikten av att erbjuda en trygg och attraktiv sparupplevelse för företagskunder. SBAB strävar efter att vara en pålitlig partner för företag som vill maximera sin ekonomiska potential genom smarta och säkra sparalternativ





dagensindustri / 🏆 46. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Företagssparande SBAB Sparränta Finansiering Insättningsgaranti

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

