SBAB lanserar konkurrenskraftigt sparande för företag – högre ränta och trygghet

SBAB lanserar en förnyad satsning på företagssparande med fokus på högre räntor, trygghet och enkla villkor. Banken erbjuder rörliga och tidsbundna sparalternativ för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Med en genomsnittlig ränta som överstiger storbankernas vill SBAB locka kunder som vill maximera sina ränteintäkter och få en tryggare placering av sitt kapital.

Under de senaste två åren har SBAB genomfört en satsning på sitt erbjudande till företagsmarknaden. Syftet är att erbjuda enkla och trygga sparalternativ med förmånliga villkor för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Stefan Andersson, chef för affärsområde Företag och Brf på SBAB , förklarar att man riktar sig till alla företag och organisationer, oavsett storlek, som vill maximera sina ränteintäkter.

Enligt Andersson går många svenska företagare miste om potentiella ränteintäkter genom att inte prioritera räntan på sina företagsbuffertar och målsparande. SBAB har sedan 2025 erbjudit en genomsnittlig ränta på 1,55 procent på rörliga sparkonton, mellan januari 2025 och mars 2026. Detta kan jämföras med storbankernas snittränta på 0,21 procent, vilket motsvarar sex gånger mer i ränta. Andersson noterar att allt fler företag och föreningar har stora kapitalbelopp på både räntefria transaktionskonton och sparkonton, vilket SBAB nu vill adressera med sina konkurrenskraftiga erbjudanden. SBAB erbjuder även tidsbundna placeringar på 3, 6, 12 månader eller längre, som kan tecknas och administreras digitalt av kunderna. SBAB:s förmåga att erbjuda högre räntor än storbankerna grundas på en verksamhet med låg risk, finansiell stabilitet och hög kreditvärdighet. Detta säkerställer trygghet för företagskunder, särskilt de som hanterar stora summor. Banken för en nära dialog med ratingbolagen för att säkerställa insyn i verksamheten och värdesätter SBAB:s låga riskprofil. Andersson framhåller att SBAB erbjuder enkla villkor, digitala lösningar och trygghet utan krav på merförsäljning eller komplicerade förhandlingar. Man strävar efter att förenkla sparandet. SBAB är även transparenta med sina räntor, vilket eliminerar behovet för kunderna att kontinuerligt bevaka och omförhandla villkoren, till skillnad från många andra aktörer. SBAB:s satsning på företagsparande har hittills överträffat förväntningarna. Marknadsandelen har ökat med 12,8 procent mellan januari 2025 och februari 2026, från 3,73 till 4,21 procentenheter. Man fortsätter att utveckla sin digitala plattform och förenkla användarvänligheten. Andersson betonar dock att många företag och föreningar fortfarande inte känner till SBAB:s sparprodukter och potentialen att öka sina intäkter genom att välja dem. Målet är att vara det självklara valet för placering av överskottslikviditet och företagssparande, och man arbetar aktivt för att öka kännedomen, fortsätta växa och utmana storbankerna genom att erbjuda trygghet, enkelhet och konkurrenskraftiga räntor. SBAB erbjuder insättningsgaranti, vilket innebär att kundernas insättningar är skyddade upp till 1 150 000 kronor enligt beslut av Riksgälden. Utöver det beloppet kan kunden få ersättning för insättningar från vissa särskilt angivna händelser med högst 5 miljoner kronor. Ersättningen betalas ut inom sju arbetsdagar från konkursbeslut eller Finansinspektionens beslut. Digital kontoansökan är tillgänglig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag med svenskt organisationsnummer. För mer detaljerad information om insättningsgarantin, besök www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantin/





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Testballonger i stället för beslut – hur går det med Limötrafiken?Kommunalrådet Åsa Wiklund Lång (S) har valt en minst sagt ovanlig metod för att undersöka möjligheten till båttrafik…

Så ska Victor byta till sig ett hus – började med ett gemTidigare i år bestämde sig Malmöbon Victor Lill-Johansen för att han skulle bli husägare. Som ny på arbetsmarknaden kändes dock husdrömmen svåruppnådd och Victor bestämde sig därför för att han, helt kostnadsfritt, skulle byta till sig ett hus. – Jag började med ett vanligt gem, säger Victor Lill-Johansen.

”Så snygga att jag vill skära dem i ansiktena med ett rakblad”Det här är måsteläsning för alla. I sin nya bok försöker Siri Hustvedts bevara sin livskamrat Paul Auster, ett välkommet spöke i hennes vardag.

