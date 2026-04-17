SBAB stärker företagssparande i osäkra tider med attraktiv ränta och digitala lösningar

SBAB ser en ökad efterfrågan på tryggt företagssparande i en osäker ekonomisk omvärld. Banken presenterar sina konkurrenskraftiga räntor och digitala verktyg som attraherar företagare, med en marknadsandelsökning på över 50 procent inom företagssparande sedan 2023. Insättningsgarantin ger ytterligare trygghet.

I en tid av ökad ekonomisk osäkerhet , präglad av globala geopolitiska spänningar som konflikten mellan Iran och USA/Israel, ser vi en markant ökning av olje- och bränslepriser samt störningar i globala försörjningskedjor. Denna situation har direkt påverkan på den svenska ekonomin och företagsklimatet. Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB , betonar vikten av att följa utvecklingen noga och lyfter fram att många företag söker en stabil och trygg bankpartner i dessa oroliga tider.

SBAB har under de senaste tre åren fokuserat på att öka medvetenheten kring sina sparerbjudanden för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer som önskar en pålitlig avkastning på sitt kapital. Satsningen har burit frukt; sedan januari 2023 har banken ökat sin marknadsandel inom företagssparande med över 50 procent. En central orsak till denna framgång är enligt Jönsson den konkurrenskraftiga räntan som SBAB erbjuder. Sedan 2025 har banken i genomsnitt erbjudit 1,34 procentenheter högre ränta på rörliga sparkonton jämfört med storbankerna. Han poängterar vikten av transparens och enkelhet i ränteerbjudanden, så att kunderna alltid vet vad som gäller för deras sparande. Jönsson lyfter fram ett vanligt dilemma bland företagare: de är noga med att förhandla om räntor på lån, men missar ofta potentialen i att optimera sitt eget sparande. Han menar att det inte är logiskt att ge bort potentiell intjäning till storbanker istället för att behålla den inom den egna verksamheten. SBAB:s företagskonto är designat för att vara helt digitalt och användarvänligt, vilket möjliggör enkel hantering av sparande med BankID. Dessutom erbjuder banken automatisk förlängning av sparanden, där kunder kan välja att binda sitt sparande på tre månader med möjlighet till automatisk förlängning till en ny tremånadersperiod. Denna funktion kan enkelt aktiveras eller avaktiveras efter kundens behov. En uppskattad fördel med SBAB:s erbjudande är avsaknaden av krav på tilläggstjänster, oavsett om det gäller rörligt eller bundet sparande. Banken har kontinuerligt arbetat med att förbättra och förenkla den digitala processen för att erbjuda en smidigare och mer tillgänglig bankupplevelse. Alla SBAB:s konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Denna garanti, som regleras av Riksgälden, skyddar kundernas samlade insättningar upp till 1 150 000 kronor vid eventuell konkurs eller andra garantifall. Utöver detta basbelopp finns möjlighet till ytterligare ersättning upp till 5 miljoner kronor för specifika händelser som försäkringsersättning eller skada till följd av brott. Utbetalning sker vanligtvis inom sju arbetsdagar från det att garantin trätt i kraft. Det är dock viktigt att notera att vissa typer av kontohavare, såsom banker, finansiella institut och statliga myndigheter, inte omfattas av garantin. Mer detaljerad information finns tillgänglig på www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantin/. Digital kontoansökan är tillgänglig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag som innehar ett svenskt organisationsnummer





