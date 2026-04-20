SBAB stärker sin position som trygg hamn för företag i en orolig omvärld

I en tid av geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet har SBAB sett en kraftig ökning av företag som söker tryggt sparande med hög ränta. Banken fokuserar på transparens, digital smidighet och statlig insättningsgaranti.

Det rådande ekonomiska världsläget kännetecknas av en djupgående osäkerhet som främst drivs av eskalerande geopolitiska spänningar. Särskilt oroväckande är utvecklingen i Mellanöstern, där konflikten mellan Iran, Israel och USA skapar stora frågetecken kring den globala stabiliteten. Denna oro har lett till betydande prisökningar på råvaror som olja och bränsle, vilket i sin tur skapar flaskhalsar och störningar i viktiga internationella försörjningskedjor.

Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB, understryker allvaret i situationen och betonar att den stora frågan för marknaden just nu är huruvida spänningarna kan trappas ner eller om vi står inför en ännu djupare kris. En förvärrad situation skulle få direkta konsekvenser för såväl den regionala ekonomin som den globala konjunkturen, där även Sverige riskerar att drabbas hårt. I tider av turbulens vänder sig därför allt fler företag till stabila och trygga finansiella partners för att säkra sin likviditet och sin framtida tillväxt. Under de senaste tre åren har SBAB genomfört en strategisk satsning för att öka medvetenheten om bankens sparprodukter hos landets företagare. Denna satsning har burit frukt och resulterat i en anmärkningsvärd tillväxt, där banken har ökat sin marknadsandel för företagssparande med över 50 procent sedan början av 2023. Enligt Fredrik Jönsson är den främsta förklaringen till framgången den höga räntenivån och den transparens som banken erbjuder. Sedan 2025 har SBAB i genomsnitt erbjudit 1,34 procentenheter högre ränta på sina rörliga sparkonton jämfört med storbankerna. Detta tydliga erbjudande gör det enkelt för företag att förstå vad de får, utan dolda villkor eller komplicerade avtal. Jönsson påpekar en intressant paradox i företagsvärlden: medan många lägger ner mycket energi på att pruta på lån, glömmer de ofta bort att optimera räntan på sitt överskottskapital. Att lämna pengar på ett konto med låg ränta innebär i praktiken att företaget ger bort vinstmöjligheter till storbankerna istället för att låta kapitalet växa i den egna verksamheten. För att möta företagens behov av effektivitet har SBAB skapat en helt digitaliserad process där BankID används för att hantera sparandet på ett säkert och smidigt sätt. En uppskattad funktion är den automatiska förlängningen av bundet sparande, vilket ger företagare stor flexibilitet i sin finansiella planering. Företag kan enkelt binda sitt kapital på tre månader och låta det förlängas automatiskt, eller välja att justera sina inställningar under löptiden. Det unika med SBAB är att inga krav på kringtjänster ställs, vilket skiljer dem från många traditionella bankaktörer. Utöver smidigheten omfattas alla konton av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att kunder får ersättning om banken skulle hamna i obestånd, upp till ett belopp på 1 150 000 kronor per kund. För vissa specifika händelser kan skyddet uppgå till ännu högre belopp. Denna statliga trygghet, kombinerat med en användarvänlig digital plattform för aktiebolag och handelsbolag, skapar ett helhetskoncept som blivit mycket populärt. Genom att förenkla den digitala resan hoppas SBAB kunna fortsätta erbjuda svenska företag en trygg hamn i en osäker omvärld





