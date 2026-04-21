SBAB vinner mark med fokus på företagssparande i osäkra tider

I spåren av ökad geopolitisk oro väljer allt fler svenska företag SBAB för sitt sparande. Genom hög ränta och digital enkelhet har banken ökat sin marknadsandel kraftigt.

I en tid präglad av geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet söker sig allt fler svenska företagare till trygga och lönsamma alternativ för sitt kapital. De senaste årens spänningar i Mellanöstern, med fokus på relationerna mellan Iran, USA och Israel, har skapat svallvågor som påverkat både oljepriser och globala försörjningskedjor.

Enligt Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB, är den stora frågan huruvida läget kommer att stabiliseras eller om det kommer att leda till en djupare global konjunkturnedgång. I detta osäkra landskap har SBAB positionerat sig som en stabil bankpartner för företag och bostadsrättsföreningar som prioriterar trygghet i sitt sparande. SBAB har genomfört en mycket framgångsrik satsning för att öka kännedomen om sina sparprodukter, vilket resulterat i att bankens marknadsandel för företagssparande vuxit med över 50 procent sedan början av 2023. Framgången förklaras i hög grad av den konkurrenskraftiga räntan. Sedan 2025 har banken erbjudit en genomsnittlig ränta på rörliga sparkonton som ligger 1,34 procentenheter över storbankernas nivåer. Fredrik Jönsson menar att många företag lägger stor vikt vid att förhandla om låneräntor, men samtidigt missar den betydande intjäningspotential som ligger i att optimera räntan på sitt överskottskapital. Det är en paradox som kostar svenska företagare miljarder i förlorad avkastning varje år. För att möta företagens behov av effektivitet erbjuder SBAB en helt digital kundresa där BankID är centralt. Utöver rörliga konton finns flexibla lösningar för bundet sparande, inklusive en funktion för automatisk förlängning. Kunderna kan enkelt hantera sina bindningstider och aktivera eller inaktivera förlängningsfunktioner direkt via internetbanken utan krav på kringtjänster. Som en grundpelare i erbjudandet omfattas alla konton av den statliga insättningsgarantin, vilket ger ett skydd på upp till 1 150 000 kronor per kund. Detta ger den trygghet som krävs i tider av marknadsoro. För nya kunder erbjuds nu dessutom en förmånlig kampanj med 30 procent rabatt under det första året, vilket sänker kostnaden till 419 kronor per månad. Genom att kombinera hög ränta, digital enkelhet och statlig garanti fortsätter SBAB att locka företag som vill förvalta sitt kapital på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt





