SBAB: Vinsten i företagande ligger också i sparandet – ökad marknadsandel tack vare högre ränta

Osäkerhet på den globala marknaden driver upp energipriser och stör försörjningskedjor. SBAB ser en ökad efterfrågan på trygga bankpartners och har lyckats öka sin marknadsandel för företagssparande med över 50 procent sedan januari 2023, främst genom att erbjuda betydligt högre ränta än storbankerna och en enkel, digital hantering av företagskonton.

Det globala ekonomiska landskapet präglas av en påtaglig osäkerhet, till stor del driven av geopolitiska spänningar. Konflikten mellan Iran och USA/Israel utgör en betydande faktor, vilket redan har lett till kraftigt stigande priser på olja och bränsle, samtidigt som kritiska globala försörjningskedjor störs. Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB , betonar vikten av att följa utvecklingen noga och lyfter fram den avgörande frågan om huruvida situationen kan de-eskaleras eller om den riskerar att förvärras. Ett förvärrat scenario skulle kunna få allvarliga konsekvenser för regionen och därmed för den globala konjunkturen, även i Sverige.

Många av SBAB:s kunder söker en trygg bankpartner i dessa osäkra tider, och banken har under de senaste tre åren fokuserat på att öka kännedomen om sina sparerbjudanden riktade till Sveriges företagare. Erbjudandet riktar sig till alla typer av företag, bostadsrättsföreningar och organisationer som värdesätter en stabil och god avkastning på sitt sparande.

Denna strategi har visat sig vara framgångsrik, med en marknadsandelsökning på över 50 procent för företagssparande sedan januari 2023. Fredrik Jönsson förklarar denna framgång främst med bankens förmånliga ränta. Sedan 2025 har SBAB i genomsnitt erbjudit 1,34 procentenheter högre ränta på rörliga sparkonton jämfört med storbankerna.

Banken lägger stor vikt vid transparens när det gäller räntor, vilket säkerställer att kunderna alltid har full klarhet över sina avtal. Jönsson påpekar att många företag fokuserar på att förhandla om räntor på lånesidan, men ofta försummar betydelsen av räntan på sparandet. Han anser att detta är ologiskt, då det innebär att potentiell intjäning istället går till storbanker istället för att stanna hos företaget självt.

SBAB:s företagskonto är helt digitalt och förenklar hanteringen av sparande genom BankID. Banken erbjuder även automatisk förlängning av sparandet, vilket ger företag möjlighet att binda sitt sparande på tre månader och sedan automatiskt förlänga det för nya tremånadersperioder. Kunder kan också aktivt välja att aktivera eller avaktivera denna förlängning under bindningstiden för att anpassa sig efter sina specifika behov.

En uppskattad aspekt av SBAB:s erbjudande, oavsett om det gäller rörligt eller bundet sparande, är att inga tilläggstjänster krävs. Banken har arbetat aktivt för att förbättra och förenkla den digitala processen, vilket gör det smidigare och enklare att vara kund hos dem.

Det är viktigt att notera att SBAB:s konton omfattas av den statliga insättningsgarantin, som administreras av Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att vid en eventuell konkurs eller beslut från Finansinspektionen, garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning hos SBAB upp till ett belopp om 1 150 000 kronor. Utöver detta belopp finns möjlighet till ytterligare ersättning för insättningar från specifika händelser, såsom försäkringsersättningar eller ersättning för skada till följd av brott eller felaktig myndighetsutövning, med ett tak på 5 miljoner kronor. Ersättningen utbetalas normalt inom sju arbetsdagar från det att SBAB försätts i konkurs eller från Finansinspektionens beslut.

Det finns dock vissa kategorier av kontohavare som inte omfattas av garantin, inklusive banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, pensionsfonder, regioner, kommuner och statliga myndigheter. Mer detaljerad information om insättningsgarantin finns tillgänglig på Riksgäldens webbplats.

Digital kontoansökan är tillgänglig för aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag som har ett svenskt organisationsnummer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ASML ökar vinsten – höjer försäljningsprognosNederländska halvledarbolaget ASML redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet.

Read more »

ABGSC ökar intäkterna men minskar vinstenMäklarfirman ABG Sundal Collier ökade intäkterna men minskade vinsten i det första kvartalet.

Read more »

Jagade björnfamilj med bilar – flera dömsFem män döms för jaktbrott sedan en björnhona och en av hennes ungar skjutits efter att ha jagats med bilar under licensjakten hösten 2023.

Read more »

Huset på Högsvägen 41 i Kävlinge sålt för andra gången sedan 2023Renate Skadina, 56 år, är ny ägare till fastigheten på adressen Högsvägen 41 i Kävlinge. Försäljningen blev klar i mars…

Read more »

Trumps ”gyllene kupol” – hopp och osäkerhet i utkanten av USADonald Trump har lanserat sitt jätteprojekt för ett nytt amerikanskt missilförsvar: The Golden Dome. I praktiken undrar även experter vad det egentligen betyder, men redan nu påverkas små platser som Kodiak i Alaska.

Read more »

Aktiechefen: Att köpa Kinnevik handlar om spekulationEnligt Lars Söderfjell råder det fortsatt stor osäkerhet kring vad det egentliga värdet på Kinneviks onoterade tillgångar är.

Read more »