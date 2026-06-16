SCA utvecklar träbaserat fasadsystem för att minska klimatpåverkan

SCA har utvecklat ett nytt fasadsystem baserat på trä som kan minska klimatpåverkan med upp till 60 procent jämfört med traditionella lösningar.

SCA har utvecklat ett nytt fasadsystem baserat på trä som kan minska klimatpåverkan med upp till 60 procent jämfört med traditionella lösningar. Systemet är utvecklat för kommersiella fastigheter som kontor, hotell och andra större byggnader och kan monteras snabbt med hjälp av kran från utsidan av byggnaden.

Fasadsystemet är prefabricerat och kan levereras direkt till byggarbetsplatsen där det monteras med kran. Enligt SCA minskar systemet behovet av byggställningar och omfattande montagearbete på plats. Systemet kan även anpassas med olika ytskikt beroende på projektets arkitektoniska uttryck. Det har testats och verifierats av ett oberoende laboratorium och är godkänt för byggnader upp till tio våningar.

SCA ser fram emot att använda den träbaserade fasadlösningen för att minska byggsektorns klimatavtryck och skapa effektivare byggprocesser





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SCA Träbaserat Fasadsystem Klimatpåverkan Byggteknik Miljövänlig Byggning

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