Scandal in Premier League: Middlesbrough Suspects Southampton Spy on Training

Middlesbrough has accused Southampton of spying on their training facilities, with a suspected spy caught on camera. The EFL is investigating the incident, which could lead to penalties for Southampton.

jagar en Premier League -plats med sitt Middlesbrough . Men uppladdning inför playoffmatchen mot Southampton har störts rejält av en skandal på de brittiska öarna. Detta eftersom Middlesbrough misstänker att en person från Southampton har smugit omkring och spionerat på träningsanläggningen Rockliffe Park.

Mannen ska ha haft med sig utrustning och filmat delar av lagets träning.

"Spionen" blev upptäckt av klubbpersonal och Middlesbrough anmälde händelsen, enligt Southampton riskerar nu att straffas av EFL för det hela – och efter 0-0-matchen mot klubben så uttryckte sig Kim Hellberg om situationen för första gången. – Jag försökte fokusera på träningen så mycket jag kunde.

Jag har sett att vissa säger att det inte är någon stor fördel eftersom man kan se matcherna på film, men det är en enorm fördel, säger han och fortsätter: – Det är konstigt att säga det, om jag ska vara ärlig. Men om du tar den här matchen i dag – vi hade aldrig använt den formationen som vi spelade med i första halvlek.

Det var omöjligt att veta, säger han på presskonferensen, enligt – Det är helt enkelt orättvist, och jag tror att alla håller med om det. Vi får se vad som händer, men jag tycker bara att det är konstigt att de gör så och försöker fuska i den här typen av matcher. Det är bara fel. – Återigen, när jag säger "de" menar jag de som gjorde det, inte klubben eller något sådant.

Det gör mig besviken. Jag skulle aldrig (göra så). Det är en stor match, men man måste försöka skaffa sig en fördel på ett rättvist sätt





