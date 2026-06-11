Scandalerna vid Internationella Engelska skolan i Karlstad

Det har skett två skandaler vid Internationella Engelska skolan i Karlstad. Den första är att en anställd har dömts till två års fängelse för grovt barnpornografibrott. Den andra är att en person är misstänkt för tjänstefel i samband med skandalen.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! En person är misstänkt för tjänstefel i samband med den omfattande skandalen vid Internationella Engelska skolan i Karlstad.

En anställd vid Internationella Engelska skolan i Karlstad har dömts till två års fängelse för grovt barnpornografibrott efter att ha tagit och spridit bilder på 166 elever. Utredningen, ledd av åklagare Niclas Wargren, fortsätter med fler förhör och en person har delgivits misstanke om brott.

I samband med den stora skandalen på Internationella Engelska skolan i Karlstad dömdes en anställd man först dömdes i tingsrätten och senare även i hovrätten till fängelse i två år för grovt barnpornografibrott för att han i smyg hade tagit bilder på totalt 166 elever som han sedan spred på barnporrsidor. Efter det polisanmälde ett antal föräldrar skolans ledning för att de inte tagit larmen om den misstänkte på allvar.

Föräldrar som menar att hans beteende hade gått att stoppa långt innan han greps och senare häktades 2023.mot både ledningen för Engelska skolan i Karlstad och koncernledningen efter den polisanmälan som föräldrarna gjorde. I oktober tog chefsåklare Niclas Wargren över den och nu har han och polisen kommit en bra bit på vägen i sitt arbete. Enligt honom är det ganska vanligt att skolor och myndigheter anmäls på olika sätt när det gäller misstanke om tjänstefel.

– Det är inget unikt, men det är ganska ovanligt att en förundersökning leder vidare till åtal och en fällande dom. Föräldrarna anser via flera anmälningar att skolledningen har begått tjänstefel och grovt tjänstefel eftersom man anser att de inte stoppade mannen i tid. Det beror på flera orsaker, bland annat att ärendet är svårutrett och att frågan inte har haft högsta prioritet, säger Niclas Wargren till NWT.

Niclas Wargren, chefsåklagare, berättar att det är det ovanliga att en förundersökning gällande misstanke om tjänstefel leder vidare till åtal och en fällande dom. Vi har hållit förhör med mellan tio och 20 personer, framför allt med föräldrar, men även med skolpersonal och nu har en person delgivits misstanke om brott. Vi kommer den närmaste tiden hålla fler förhör och därför kan det bli så att fler delges misstanke om brott.

När det gäller den här typen av brottmål, alltså misstanke om tjänstefel, är de ofta svåra att utreda på grund av brist på bevis. Det räcker inte att fel har skett utan att det ska ha skett med uppsåt eller att någon form av grov oaktsamhet





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