Scania's Ecorrs at Risk: Nicotine Pollution from Discarded E-Cigarettes

The news text discusses the issue of nicotine pollution in Scania, Sweden, caused by discarded e-cigarettes and their impact on local wildlife, particularly the common red fox, which is abundant in the region. The text also highlights the importance of proper waste disposal and the potential risks to other animals and the environment.

Alltfler skåningar får sitt nikotin via engångsvejpar istället för cigaretter eller snus. Problemet är att ekorrar gärna mumsar på kastade engångsvejpar – och blir nikotinförgiftade.

Efter larm i Storbritannien varnar nu också Håll Sverige Rent. Vejpar eller e-cigaretter används av många. Men få tänker på att avfallet måste sorteras rätt, bland annat för att värna ekorrar och andra djur. Den vanliga ekorren, ofta kallad rödekorre, är mycket vanlig i hela Skåne.

Stammen varierar dock kraftigt beroende på tillgången på mat. Kottar från tall och gran tillhör, liksom hasselnötter, ekorrens favoritmat. Detta vet alla som har sett Piff&Puff på julafton. Disneydjuren tillhör dock formellt en annan art, jordekorrar.

Håll Sverige Rent för att kastade engångsvejpar, eller e-cigaretter, alldeles för ofta framstår som en enkel matlösning för ekorrar runtom i Sverige. Särskilt stora är såklart riskerna i stadsområden, där människor och ekorrar oftare möts. I städer bor ekorrarna gärna i parker eller på kyrkogårdar, men de kan också hitta in i villaträdgårdar. Ekorrar går att hitta även långt in i skånska städer.

Nu varnar Håll Sverige Rent för att de älskade djuren kan nikotinförgiftas av kastade engångsvejps. Bara i Malmö finns en handfull renodlade vejpbutiker, men e-cigg går att köpa runtom i det skånska landskapet. Framför allt är det användningen av engångsvejpar som ökar. – Problemet är att vejp används utomhus och ofta tar slut utomhus, säger vice vd Joakim Brodahl på Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande.skräpmätning hittades i genomsnitt tolv vejpar varje dag i stadskärnor i 16 större svenska städer.

Malmö, Lund och Helsingborg är de tre skånska städer som ingår i skräpmätningen. I brittiska medier sprids nu bilder på ekorrar som mumsar på använda vejpar. Misstanken är att de fruktiga smakerna lockar de omtyckta gnagarna. Vejpar innehåller förutom nikotinet även batterier som ska lämnas tillbaka till återförsäljare eller kastas i elavfall, inte bland djur och natur.

Den senaste Can-rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att fem procent av Sveriges befolkning hade vejpat den senaste månaden. Klart vanligast är vejpande bland 17-29 åringar, där 14 procent använt produkten den senaste månaden. Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer under Mitt konto Följe





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scania Sweden Ecorrs Nicotine Pollution Discarded E-Cigarettes Proper Waste Disposal Wildlife Environment Ecorrs At Risk Red Fox E-Cigarettes Proper Waste Disposal Wildlife Environment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Värmestress i fotbolls-VM: Fans utsatta för riskSvenska landslaget spelar två matcher i fotbolls-VM på orter med hög risk för höga temperaturer. En ny forskningsstudie visar att värmestress är en risk – framför allt för fans. För att förhindra att spelare drabbas av värmestress har VM-turneringen infört en paus i två minuter halvvägs in i varje halvlek, oavsett väder och om arenan har stängt tak eller inte. Men enligt forskningsnätverket World Weather Attribution (WWA) är åtgärden inte tillräcklig för att med säkerhet förhindra att spelare drabbas av värmestress. För att minska risken för spelarna kan man faktiskt öka risken för fansen, säger doktor Chris Mullington.

Read more »

Trump-pressad inför höstens mellanårsval: Risk för nya fuskanklagelserDonald Trump's low trust ratings make this year's mid-term elections potentially contentious, with Trump likely to claim fraud if the Republicans lose. The professor warns that history may repeat itself, with Trump attacking courts, voting machines, and election workers if the Republicans lose. He also predicts that Trump will attack states that allow mail-in voting.

Read more »

Fotboll: Hammarbys ilska – ville ha straff: ”Deras spelare tar en stor risk”Hammarby jagade en kvittering i cupfinalen. Då föll Paolos Abraham i straffområdet – och hela laget ropade på straff men domaren friade. – Domaren kunde ha gett den, säger Warner Hahn.

Read more »

Varningen: Räkna med nya extremväder i årDet finns en allvarlig risk för aldrig tidigare skådade extremväder, enligt klimatprofessor.

Read more »