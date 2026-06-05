SCB:s undersökning visar vänstermajoritet men väcker metodfrågor

SCB:s senaste partisympatiundersökning visar att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle kunna regera med egen majoritet. Experter pekar på metodskillnader och stor grupp osäkra väljare som gör resultatet osikkert.

Enligt SCB :s senaste partisympatiundersökning skulle Socialdemokraterna , Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunna bilda en regering med egen majoritet i riksdagen om val skulle hållas idag. Detta resultat fick många i vänsterlägret att jubla, men det väcker också frågor om siffrornas tillförlitlighet.

Torbjörn Sjöström, vd på opinionsinstitutet Novus, påpekar att Socialdemokraternas resultat i SCB:s undersökning, 33,9 procent, skiljer sig markant från Novus egna mått, där partiet landade på 30,9 procent. Skillnaden på tre procentenheter är betydande och kan förklaras av metodskillnader. Sjöström menar att SCB, som är en statlig myndighet, får en övervikt av respondenter som står nära samhället, vilket tenderar att favorisera äldre, mer socialdemokratiskt benägna grupper.

SCB:s undersökning omfattar 4 500 personer och görs en gång om året via telefonintervjuer, medan Novus gör månadsvisa undersökningar med 5 000 svarande. För Tidöpartierna, som består av Moderate, Kristdemokraterna och Liberalerna, var SCB:s siffror en besvikelse. Liberalerna landade på 2,5 procent, vilket llevar dem under riksdagsspärren. Moderaterna fick 17,3 procent och Kristdemokraterna 4,5 procent.

Sverigedemokraterna fick 18,3 procent, vilket också är en minskning jämfört med valresultatet 2022 och en kalldusch för ett parti som haft höga ambitioner. Sjöström förklarar SD:s minskade stöd med att partiet förlorat sin unika position genom att gå med i ett regeringssamarbete med Moderaterna. När en röst på SD nu ses som en röst för Ulf Kristersson som statsminister, tappar partiet sin attraktion för vissa väljare som såg det som ett oberoende, tredje block.

En annan viktig faktor i SCB:s undersökning är den stora gruppen osäkra väljare, som utgör nära 20 procent av de tillfrågade. Dessa väljare vill inte uppge ett favoritparti, men erfarenheter visar att de ofta går och röstar på valdagen ändå. Karolina Eriksson på SCB förklarar att de använder en lutanfråga för att imputera ett partisvar för de osäkra, men att de som har uppgett en lutning inte räknas som osäkra.

Hon påpekar att många av dessa osäkra väljare inte har en fast ideologisk riktning, vilket gör dem svåra att förutse. Traditionellt ligger de osäkra i mitten av det politiska spektrumet. I detta fall kan osäkerheten gynna både oppositionen och regeringen, men det är oklart vilken riktning det kommer att gå. Oppositionen, bestående av S, V, MP och SD, befäster sin ledning över Tidöpartierna i denna undersökning, medan Liberalerna riskerar att falla utanför riksdagen





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